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Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των νοκ άουτ-Σούπερ ματς στους «32» και μεγάλα ντέρμπι στους... «16»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των νοκ άουτ-Σούπερ ματς στους «32» και μεγάλα ντέρμπι στους... «16»

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δυνατά ζευγάρια στους «32», πολύ πιθανά τα Γερμανία-Γαλλία και Ισπανία-Πορτογαλία στους «16».

Η μεγαλύτερη φάση ομίλων στην ιστορία των Μουντιάλ τελείωσε τα ξημερώματα της Κυριακής και πλέον έχουμε ολοκληρωμένο τον χάρτη για τους «32» της διοργάνωσης, αλλά και τις διασταυρώσεις μέχρι ΚΑΙ τον τελικό. Η δράση αρχίζει απόψε κιόλας με το Νότια Αφρική-Καναδάς (22:00), ενώ ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της 4ης Ιουλίου με το Κολομβία-Γκάνα.

Στους «16» αναμένουμε σούπερ ζευγάρια, καθώς θα αναμετρηθούν οι νικητές του Γερμανία-Παραγουάη και Γαλλία-Σουηδία, αλλά και οι νικητές του Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Φάση των «32»

1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς

2. 29/06 20:00 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία

3. 29/06 23:30 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη

4. 30/06 04:00 Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο

5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Iσημερινός

8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό

9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα

Φάση των «16»(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Νικητής 1 - Νικητής 4

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Νικητής 3 - Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Νικητής 2 - Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 - Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 - Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16

Προημιτελικά(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

 

 

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

 

 

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