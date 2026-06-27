Κροατία – Γκάνα: Μάχη με φόντο τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ

Η Κροατία αντιμετωπίζει απόψε (12:00) τους Γκανέζους γνωρίζοντας πως παραμένει στο κόλπο της παρουσίας στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λόγω του 1-0 με το οποίο είχε επιβληθεί του Παναμά μετά την ήττα (4-2) στην πρεμιέρα του γκρουπ από την Αγγλία.

Αντίθετα, τα «μαύρα αστέρια» από την Αφρική έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τέσσερις βαθμούς, κάτι που ήρθε και με την ηρωική και αποτελεσματική άμυνα που παρουσίασαν στην αναμέτρηση με την Αγγλία στη Βοστώνη.

Αμφότερες οι εθνικές ομάδες ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τις στείλει στα νοκ-άουτ της φετινής διοργάνωσης, ενώ, σε περίπτωση που η Αγγλία χάσει βαθμούς απέναντι στους Παναμέζους, η Γκάνα έχει πιθανότητες ακόμα και να τερματίσει στην κορυφή του 12ου ομίλου!

Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος δεν περιμένει κάτι φοβερό και τρομερό, από άποψη θεάματος, στη Φιλαδέλφεια, από τη στιγμή που οι Κροάτες και οι Γκανέζοι θέλουν το αποτέλεσμα και προφανώς «θυσιάζουν» οποιαδήποτε πρόθεση για ανούσιες εντυπώσεις αυτή τη στιγμή.

Η Κροατία, ως φιναλίστ του 2018 και χάλκινη του 2022, έστω και με βαθμό φαίνεται ότι θα καταφέρει τον στόχο της για τους «32» του Μουντιάλ, ακόμα κι αν αρκεστεί σε μια από τις καλύτερες 3ες θέσεις του θεσμού. Απλά, ο Ντάλιτς και οι παίκτες του θα πρέπει να εμφανιστούν κατάλληλα προετοιμασμένοι για την άμυνα των παικτών του Κεϊρόζ που… μασούν σίδερα!

Πιθανές ενδεκάδες

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Γκβάρντιολ, Μόντριτς, Κόβασιτς, Πάσαλιτς, Μπατούρινα, Πέρισιτς, Μπούντιμιρ

Γκάνα: Ασάρε, Σενάγια, Αντζετέι, Οπόκου, Μενσά, Γιρένκι, Πάρτεϊ, Σίμπο, Γουίλιαμς, Αγιού, Σεμένιο