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Στρωμένο με... ροδοπέταλα: Το πιθανό μονοπάτι της Αργεντινής μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στρωμένο με... ροδοπέταλα: Το πιθανό μονοπάτι της Αργεντινής μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ

Η Αργεντινή έχει αρκετά ευνοϊκό μονοπάτι στα νοκ άουτ του Μουντιάλ και υπό μια συγκεκριμένη συνθήκη, ενδέχεται να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, χωρίς να αντιμετωπίσει καμία διεκδικήτρια του τίτλου!

Η Αργεντινή έκανε... περίπατο στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας με συνοπτικές διαδικασίες της Αλγερίας και της Αυστρίας και πριν καν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της, έχει «κλειδώσει» την πρωτιά.

Με τον Λιονέλ Μέσι να διανύει ασύλληπτο τουρνουά με πέντε γκολ σε δύο παιχνίδια και την υπόλοιπη ομάδα να τον συμπληρώνει άψογα, η «αλμπισελέστε» είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι στους «32» και στην επόμενη φάση, αν προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία - Αίγυπτος, με τον δρόμο της μέχρι τα προημιτελικά να μοιάζει... στρωμένος με ροδοπέταλα.

Στους «8», τη δεδομένη χρονική στιγμή, πιθανότεροι αντίπαλοι για την κάτοχο του τροπαίου, μοιάζουν οι Αλγερία, Ελβετία, Κολομβία και Κροατία, σε περίπτωση που η πρώτη και τελευταία τερματίσουν τρίτες στους ομίλους και άλλες δύο πρώτες.

Στο εν λόγω σενάριο, η παρέα του Μέσι θα έχει πολύ βατή διαδρομή ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, προτού συναντήσει μία από τις 6-7 ομάδες που θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για το τρόπαιο.

Αν φυσικά η Πορτογαλία τερματίσει στην κορυφή του 11ου ομίλου, τότε παίρνει τη θέση της Κολομβίας στο σενάριο αυτό και ενδέχεται στα προημιτελικά να υπάρξει η απόλυτη «τιτανομαχία». Λιονέλ Μέσι εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το παιχνίδι που όλος ο πλανήτης ελπίζει να παρακολουθήσει, στο φινάλε της καριέρας των δύο σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών - τουλάχιστον - της τελευταίας 20ετίας.

athletiko.gr 

 

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