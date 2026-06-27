Ισπανία: Επέστρεψε στις δύο νίκες σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια!

Η Ισπανία ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και πέτυχε κάτι που είχε να συμβεί από την κατάκτηση του τροπαίου το 2010.

Η Ισπανία δείχνει πως έχει επιστρέψει δυναμικά στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 αήττητη και πέτυχε ένα επίτευγμα που είχε να καταγράψει από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε μέτρησε δύο νίκες και μία ισοπαλία στον 8ο όμιλο, επικρατώντας της Σαουδικής Αραβίας με 4-0 και της Ουρουγουάης με 1-0, ενώ στην πρεμιέρα έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010 που οι «ρόχας» καταφέρνουν να πανηγυρίσουν τουλάχιστον δύο νίκες σε μία διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2010, η πορεία της Ισπανίας στα επόμενα Παγκόσμια Κύπελλα δεν ήταν ανάλογη. Το 2014 στη Βραζιλία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με μία νίκη και δύο ήττες, το 2018 στη Ρωσία είχε μία νίκη και τρεις ισοπαλίες (με τα παιχνίδια που κρίθηκαν στα πέναλτι να υπολογίζονται ως ισοπαλίες), ενώ στο Κατάρ το 2022 μέτρησε μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Η φετινή παρουσία της στη διοργάνωση δείχνει πως η Ισπανία έχει βρει ξανά σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που της επιτρέπουν να μπαίνει στα νοκ άουτ με αυξημένες φιλοδοξίες για μία μεγάλη πορεία.

sport-fm.gr