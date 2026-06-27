Έξαλλος ο Μπιέλσα στις δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα της Ουρουγουάης και τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Μουντιάλ.

Έξαλλος ήταν ο Μαρσέλο Μπιέλσα στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα της Ουρουγουάης μπροστά στους δημοσιογράφους.

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και την απογοήτευσή του κάτι που έκανε και στη συνέντευξή Τύπου επισημαίνοντας ότι δεν αφήνει τίποτα στη εθνική ομάδα της χώρας καθώς δεν μπόρεσε παρά την προσπάθειά του να βελτιώσει τους παίκτες της.

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

sport-fm.gr