ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξαλλος ο Μπιέλσα στις δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έξαλλος ο Μπιέλσα στις δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα της Ουρουγουάης και τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Μουντιάλ.

Έξαλλος ήταν ο Μαρσέλο Μπιέλσα στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα της Ουρουγουάης μπροστά στους δημοσιογράφους.

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και την απογοήτευσή του κάτι που έκανε και στη συνέντευξή Τύπου επισημαίνοντας ότι δεν αφήνει τίποτα στη εθνική ομάδα της χώρας καθώς δεν μπόρεσε παρά την προσπάθειά του να βελτιώσει τους παίκτες της.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επέστρεψε στην Ομόνοια 29Μ ο Σωτηρίου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μαζεμένες μεταγραφές για τον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φόβοι στην Ισπανία για τον Νίκο Γουίλιαμς - Μπορεί να χάσει τη συνέχεια του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

Έβαλε τα κόκκινα ο Σένσι (Η διάρκεια του συμβολαίου του)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έξαλλος ο Μπιέλσα στις δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα δουλεύει πολλά μεταγραφικά μέτωπα – Έρχεται η επόμενη κίνηση

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασε ο Ταρέμι κατά FIFA και Ινφαντίνο!

World Cup 2026

|

Category image

Χωρίς Ρις Τζέιμς η Αγγλία κόντρα στον Παναμά - Αμφίβολος και ο Έλιοτ Άντερσον

World Cup 2026

|

Category image

Δεν... ανησυχεί καθόλου μαζί του ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μυθικός Βοζίνια, έπιασε ένα απίθανο ρεκόρ σε Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Γιάννης: «Το 2020 σκέφτηκα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ αλλά τώρα είμαι ανίκητός»

NBA

|

Category image

Δεν παίζει με Ιορδανία ο Μέσι!

World Cup 2026

|

Category image

Ολοταχώς για μεγάλα ντέρμπι στους «16» - Τα ζευγάρια των «32» και οι εκκρεμότητες

World Cup 2026

|

Category image

Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη