Στον ημιτελικό των 50μ. ελεύθερο η Κάλια Αντωνίου!

Στον αποψινό ημιτελικό των 50μ. ελεύθερο προκρίθηκε η Κάλια Αντωνίου, συνεχίζοντας την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η πρωταθλήτρια μας σημείωσε χρόνο 25.08 στα προκριματικά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 18η θέση, μαζί με την Ιταλίδα Elena Capretta. Ωστόσο, με βάση τους κανονισμούς της διοργάνωσης, σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να προκριθούν στην επόμενη φάση μέχρι δύο αθλήτριες από κάθε χώρα, η Κάλια εξασφάλισε την πρόκρισή της στον ημιτελικό.

Συγκεκριμένα, οι Ολλανδές Valerie Van Roon και Tessa Giele, καθώς και η Ιταλίδα Elena Capretta, παρότι κατέγραψαν επιδόσεις που τις έφεραν ψηλότερα στην αρχική κατάταξη, δεν προκρίθηκαν στον ημιτελικό λόγω του περιορισμού των δύο αθλητριών ανά χώρα. Ως εκ τούτου, η Κάλια Αντωνίου βρίσκεται στον αποψινό ημιτελικό με την 16η επίδοση πρόκρισης.

Η πρόκριση στον ημιτελικό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Κάλια, η οποία είχε ολοκληρώσει την προσπάθειά της στα 100μ. ελεύθερο στη 17η θέση και ως πρώτη αναπληρωματική για τον ημιτελικό, ενώ στα 50μ. πεταλούδα κατέλαβε την 30ή θέση με χρόνο 26.69.

Με τη σημερινή της πρόκριση, η Κάλια Αντωνίου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη υψηλότερη θέση στα 50μ. ελεύθερο, στο αποψινό ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η κυπριακή κολύμβηση συνεχίζει την παρουσία της στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την Κάλια να στρέφει πλέον την προσοχή της στον αποψινό ημιτελικό και τη Μαρία Εροκίνα να έχει μπροστά της την τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση, στα 50μ. πρόσθιο το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει την Κάλια Αντωνίου και τον προπονητή Σταύρο Μιχαηλίδη για την πρόκρισή της στον ημιτελικό και τους εύχεται καλή επιτυχία στην αποψινή προσπάθεια.

Παράλληλα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους μεγάλους χορηγούς της, Allwyn και Arena Ελλάδος, για την ουσιαστική στήριξή τους προς τις Εθνικές Ομάδες Κολύμβησης και την προσπάθεια των Κυπρίων αθλητών και αθλητριών στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.