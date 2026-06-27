Ολοταχώς για μεγάλα ντέρμπι στους «16» - Τα ζευγάρια των «32» και οι εκκρεμότητες

Το bracket διαμορφώνεται και μας περιμένουν... ματσάρες. Η Γαλλία εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της και θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν την... τιτανομαχία με τη Γερμανία, ενώ η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Βραζιλία σε περίπτωση πρόκρισης στους 16.

Αντίστοιχα, οι Ισπανοί πέταξαν έξω την Ουρουγουάη και στους 32 θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αυστρία/Αλγερία, ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι που ζει ιστορικές στιγμές, στην παρθενική του παρουσία προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου περιμένει ο... Μέσι και η παρέα του.

Τέλος, το Βέλγιο σοβαρεύτηκε, έκανε πλάκα τη Νέα Ζηλανδία και πήρε την πρωτιά του ομίλου και μαζί ένα βατό μονοπάτι. Μία εκ των Σενεγάλη, Κορέα ή Αυστρία/Αλγερία στους 32 και έπειτα οι ΗΠΑ, αποφεύγοντας την Αργεντινή.

ΦΑΣΗ των «32»

1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική - Καναδάς

2. 29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία - Ιαπωνία

3. 29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία - Παραγουάη

4. 30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία - Μαρόκο

5. 30/06 20:00 Ντάλας : Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : Γαλλία - Σουηδία

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι : Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου

8. 01/07 19:00 Ατλάντα : 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου

9. 01/07 23:00 Σιάτλ : Βέλγιο - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ - Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες : Ισπανία - 2ος 10ου Ομίλου

12. 03/07 02:00 Τορόντο : 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου

14. 03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία - Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι

16. 04/07 04:30 Κάνσας : 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

Πηγαίνοντας στη μάχη των τρίτων, πέντε ομάδες έχουν σφραγίσει την πρόκριση στους 32 και συγκεκριμένα, Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη και Σενεγάλη. Στον... αέρα το Ιράν, το οποίο όμως δύσκολα θα αποκλειστεί.

Αποχαιρέτησαν Ουρουγουάη και κατά 99% η Σκωτία, ενώ το Αυστρία/Αλγερία και το Γκάνα/Κροατία θα κρίνουν τα πάντα.

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα (27/6):

1. Σουηδία 4 βαθμοί

2. Εκουαδόρ 4 βαθμοί

3. Βοσνία Ερζεγοβίνη 4 βαθμοί

4. Παραγουάη 4 βαθμοί

5. Σενεγάλη 3 βαθμοί

6. Ιράν 3 βαθμοί

7. Κροατία 3 βαθμοί *

8. Ν. Κορέα 3 βαθμοί

9. Αλγερία 3 βαθμοί *

10. Σκωτία 3 βαθμοί

11. Ουρουγουάη 2 βαθμοί

12. Κονγκό 1 βαθμοί *

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