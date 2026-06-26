Τα πρώτα ζευγάρια για τους «32» του Μουντιάλ και οι διασταυρώσεις

Η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη εκκινήσει. Μάλιστα, οι έξι πρώτοι όμιλοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη αρκετές ομάδες γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους στο bracket.

Κάπως έτσι, έχουν σχηματιστεί αρκετά ζευγάρια, ενώ τις επόμενες ημέρες το “παζλ” πρόκειται να συμπληρωθεί.

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ

Φάση των 32

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς (Α73)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία (Α76)

23:30 Γερμανία – 3C/D/F (Α74)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – 2Ι (Α78)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 1Ι – 3D,F,G (Α77)

04:00 Μεξικό – 3C/E/H (Α79)

19:00 1L – 3E/I/J/K (Α80)

23:00 1G – 3A/H/I/J (Α82)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία (Α81)

22:00 1H – 2J (A84)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 2Κ – 2L (A83)

06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J (A85)

21:00 Αυστραλία – 2G (A88)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – 2H (A86)

04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)

23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)

22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)

19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)

23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)

04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός

22:00 Τελικός