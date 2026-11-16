Τέλος σε μια σπουδαία καριέρα με την εθνική ομάδα του Βελγίου αποφάσισε να βάλει ο Ρομέλου Λουκάκου.

Ο 33χρονος στράικερ ανακοίνωσε μέσω των social media την απόφαση να αποσυρθεί από τους «κόκκινους διαβόλους», μία ημέρα μετά την ευρεία νίκη με 4-1 επί της Ιταλίας, ματς στο οποίο ο θηριώδης επιθετικός έμεινε στον πάγκο.

Με τη φανέλα του Βελγίου ο Λουκάκου κατέγραψε 135 εμφανίσεις, σκοράροντας 94 τέρματα. Αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της χώρας του με… υπερδιπλάσια γκολ από τον δεύτερο Ντε Μπρόινε, ενώ είναι και ο τρίτος ποδοσφαιριστής σε συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Αναλυτικά όλο το μήνυμά του:

«16 χρόνια.Σε αυτά τα 16 χρόνια, έδωσα ό,τι είχα για την εθνική ομάδα... Έζησα κάθε πιθανό συναίσθημα... Έπαιξα δίπλα σε απίστευτους συμπαίκτες, στους οποίους θα είμαι πάντα ευγνώμων.Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους... Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που με πίεσαν και με εμπιστεύτηκαν για να βοηθήσω την ομάδα...Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι και απόλαυσα κάθε στιγμή. Στους Βέλγους φιλάθλους, σας ευχαριστώ για τη στήριξη που δείξατε στην ομάδα μας... Είμαι περήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα και 3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα...Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές. Είμαι απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή μου να σταματήσω εδώ. Ήταν απίστευτα. Ήταν μια χαρά. Νιώθω ευγνωμοσύνη - σας ευχαριστώ».