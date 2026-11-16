Η αυλαία των υποχρεώσεων της Εθνικής Κύπρου στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Nations League έπεσε, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση. Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης και η πρόκριση στα μπαράζ ανόδου του Μαρτίου συνιστούν αναμφίβολα ένα θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, θα ήταν μεγάλο λάθος να αντιμετωπιστεί ως μια μέγιστη επιτυχία. Απέναντι σε αντιπάλους στα μέτρα μας, όπως η Λετονία και η Αρμενία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε απλώς το χρέος του. Αυτή η κατάταξη οφείλει να λειτουργήσει ως βατήρας για το επόμενο βήμα.

Για να υπάρξει, όμως, ουσιαστική πρόοδος, επιβάλλεται να διαβαστούν σωστά τα μηνύματα των τελευταίων αναμετρήσεων. Η εικόνα της ομάδας στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια, απέναντι σε Αρμενία και Μαυροβούνιο, ανέδειξε αδυναμίες που δεν επιτρέπεται να αγνοηθούν. Ακόμη και στο εκτός έδρας 1-1 με την Αρμενία, όπου πήραμε τον βαθμό της ισοπαλίας, η ανασταλτική μας γραμμή παρουσίασε σοβαρά προβλήματα συνοχής και συγκέντρωσης. Οι αδυναμίες δεν διορθώθηκαν με αποτέλεσμα να δεχθούμε τέσσερα γκολ από το Μαυροβούνιο.

Παράλληλα, στην αναμέτρηση με τους Αρμένιους έγινε φανερή η έλλειψη σωστής οργάνωσης στο επιθετικό κομμάτι. Η ομάδα δυσκολεύτηκε να αναπτυχθεί ορθολογικά, να κρατήσει μπάλα με αξιώσεις και να δημιουργήσει καθαρές προϋποθέσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία. Κι όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα που είναι στα μέτρα μας.

Αν η Εθνική θέλει να κοιτάξει στα μάτια πιο απαιτητικούς αντιπάλους στα μπαράζ και στα επερχόμενα προκριματικά, η βελτίωση στην αμυντική λειτουργία και στην επιθετική ανάπτυξη αποτελούν μονόδρομο.