Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει ιστορία με την εθνική Αγγλίας. Όντας πλέον ο ρέκορντμαν συμμετοχών με τη φανέλα των «τριών λιονταριών» με 127 παιχνίδια, ο Άγγλος φορ ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ του 1948.

Στο «Metropolitano», ο 33χρονος επιθετικός έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλίας με 1-0 απέναντι στην Ισπανία στο 45’, σκοράροντας σε έβδομο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι της αγγλικής ομάδας.

Ο τελευταίος Άγγλος διεθνής που το είχε καταφέρει ήταν ο Σερ Τομ Φίνεϊ, από τον Σεπτέμβριο του 1946 έως τον Μάιο του 1948.

Εβδομήντα έξι χρόνια μετά, ο Κέιν βρήκε δίχτυα στα εκτός έδρας ματς με Ανδόρα, Σερβία, Λετονία, Αλβανία, Τσεχία, Κροατία και Ισπανία.