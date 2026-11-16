Η Αγγλία θριάμβευσε με 3-2 στη Μαδρίτη απέναντι στην Ισπανία για το Nations League και θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά Ελλάδα, Βέλγιο ή Δανία. Ο Τόμας Τούχελ εξήρε την εμφάνιση της ομάδας του και τα βήματα προόδου που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες.

«Είναι μια πολύ ξεχωριστή νίκη και η καλύτερη εμφάνισή μας στο διάστημα που είμαι εγώ στον πάγκο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για τον συνάδελφό μου (σ.σ. Λουίς ντε λα Φουέντε), είναι πρωταθλητής Ευρώπης, παγκόσμιος πρωταθλητής και δημιούργησε μια ομάδα που έμοιαζε ανίκητη. Θαυμάζω τη δουλειά του. Όλοι μας δώσαμε το 100%. Σε μια τέτοια μέρα, σε έναν τέτοιο τελικό, τα πήγαμε περίφημα. Γι' αυτό είμαι περήφανος τόσο για την εμφάνιση όσο και για το αποτέλεσμα», τόνισε.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, την πίεση, την ποιότητα του αντιπάλου και την έδρα –το γεγονός ότι παίξαμε απέναντι στους εν ενεργεία παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι ήταν αήττητοι για 43 συνεχόμενα παιχνίδια–, το να παρουσιάσουμε μια τέτοια εικόνα στη Μαδρίτη, σε ένα τέτοιο περιβάλλον... ήταν μια πραγματικά ολοκληρωμένη εμφάνιση. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτό, σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Από εδώ και πέρα, συνεχίζουμε έτσι», πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τα βήματα που κάναμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλαμε να βελτιωθούμε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, θέλαμε να βελτιωθούμε στην άμυνα με χαμηλό μπλοκ και θέλαμε, σε κάθε περίπτωση, να επιβάλλουμε την ταυτότητά μας και τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ξεκάθαρα ορατό σε όλη τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Τα αποτελέσματα ήρθαν στη συνέχεια. Κάναμε μια εξαιρετική πορεία στη φάση των ομίλων», κατέληξε.