Η «άρρωστη» ντρίμπλα του Γιαμάλ σε super slow motion

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μετρ στις ντρίμπλες αλλά αυτό που έκανε στον χθεσινό αγώνα ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Μπαρτσελόνα (1-4) για το Champions League δεν έχει προηγούμενο.

Με μια ενέργεια που η μεγαλοπρέπειά της αποτυπώνεται στο super slow motion που έδωσε η UEFA, ο 19χρονος σούπερ σταρ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και σέρβιρε στον Γκόρντον για το 1-3.

Απολαύστε τον:

Lamine Yamal 😳 #UCL https://t.co/OrA1RVaxDK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026

sport-fm.gr