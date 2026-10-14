Η «άρρωστη» ντρίμπλα του Γιαμάλ σε super slow motion
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το αριστούργημα του
Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μετρ στις ντρίμπλες αλλά αυτό που έκανε στον χθεσινό αγώνα ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Μπαρτσελόνα (1-4) για το Champions League δεν έχει προηγούμενο.
Με μια ενέργεια που η μεγαλοπρέπειά της αποτυπώνεται στο super slow motion που έδωσε η UEFA, ο 19χρονος σούπερ σταρ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και σέρβιρε στον Γκόρντον για το 1-3.
Απολαύστε τον:
Lamine Yamal 😳 #UCL https://t.co/OrA1RVaxDK— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
sport-fm.gr