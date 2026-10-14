Κεραυνός έφερε την οριστική αναβολή στο Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Οριστική αναβολή στο «Κατωκοπιά Επιστροφή – Γλαύκος Κληρίδης». Η αναμέτρηση της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών δεν θα διεξαχθεί απόψε.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Κύπρο και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Περιστερώνα προκάλεσαν σοβαρό πρόβλημα στο στάδιο μετά από πτώση κεραυνού σε προβολέα.

Συνεπώς λόγω της σοβαρότητας της ζημιάς, αποφασίστηκε η οριστική αναβολή του αγώνα. Πλέον, αναμένεται ενημέρωση από την ΚΟΠ για τη νεά ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης.