Ζέλικοβιτς: «Ο επόμενος αγώνας είναι πάντα ο πιο σημαντικός»

Πολύ σημαντικό χαρακτήρισε το αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο προπονητής της Τσέλιε Ζόραν Ζέλικοβιτς.

Αφού ανέφερε ότι «οι Κύπιροι αγωνίζονται με παρόμοιο τρόπο με εμάς», τόνισε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί με θάρρος από το πρώτο λεπτό.

Και πρόσθεσε: «Είπα στους παίκτες στην προπόνηση ότι δεν θέλω να ακούσω ποιος από τους αγώνες είναι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικός για εμάς. Υπάρχουν θέσεις ότι ο αγώνας της Κυριακής στο εγχώριο πρωτάθλημα εναντίον της Μάριμπορ είναι πιο σημαντικός για εμάς, με τις οποίες δεν συμφωνώ. Στο ποδόσφαιρο, ο επόμενος αγώνας είναι πάντα ο πιο σημαντικός».