Πρόβλημα στο γήπεδο και στον... αέρα το Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Σωρεία προβλημάτων προκλήθηκε ανά το παγκύπριο από την κακοκαιρία που βρίσκεται εξέλιξη τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ομόνοια 29Μ, το παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΠ Πολεμιδιών είναι αμφίβολη λόγω προβλήματος που προέκυψε στις εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά: «Λόγω πτώσης κεραυνού σε προβολέα του γηπέδου και προβλήματος που προέκυψε στις κάμερες, η διεξαγωγή του σημερινού αγώνα είναι αμφίβολη».