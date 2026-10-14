Η ΑΕΚ συνεχίζει να γράφει ιστορία καθαρίζοντας τη Σαχτάρ για το πρώτο της τρίποντο στο Youth League

Οι νέοι έδειξαν τον δρόμο στην πρώτη ομάδα, καθώς η Κ19 της ΑΕΚ δεν λύγισε στην πίεση της Σαχτάρ Ντόνετσκ και, για τη 2η αγωνιστική του Youth League, πανηγύρισε ένα πολύτιμο και ιστορικό τρίποντο με 2-1.

Μετά τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της στη διοργάνωση, στην ισόπαλη χωρίς τέρματα πρεμιέρα απέναντι στη Λίντσερ (0-0), η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει και την πρώτη της νίκη, φτάνοντας πλέον τους τέσσερις βαθμούς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την πρόοδο που έχει σημειώσει η ακαδημία του συλλόγου, η οποία δείχνει πως έχει αλλάξει σελίδα, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να εκπροσωπούν επάξια την ομάδα στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που κατάφερε να χτυπήσει πρώτη στην αναμέτρηση, αξιοποιώντας μία στημένη φάση. Συγκεκριμένα, στο 19ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Αμανατίδη, ο Φιλιππιάδης βρέθηκε σε θέση βολής και με κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την Ένωση.

Παρά το προβάδισμά της, η ΑΕΚ δεν επαναπαύθηκε και συνέχισε να αναζητά ένα δεύτερο γκολ, που θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό ήρθε τελικά στο 52ο λεπτό, από τον συνήθη ύποπτο. Ο Γκολφίνος τροφοδότησε με εξαιρετική μπαλιά τον Αργυρίου, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα την μπάλα και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα των Ουκρανών, διπλασιάζοντας τα τέρματα του «Δικεφάλου» για το 2-0.

Σε εκείνο το σημείο, η Σαχτάρ αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεσή της, αναζητώντας την αντίδραση που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η προσπάθειά της απέδωσε καρπούς στο 66ο λεπτό, όταν ο Τιουτιούνοφ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ και μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Παρά την πίεση των Ουκρανών στα τελευταία λεπτά, η Ένωση διατήρησε την ψυχραιμία της, υπερασπίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε μέχρι τέλους το πολύτιμο τρίποντο. Το τελικό 2-1 έφερε πλατιά χαμόγελα στις τάξεις της ΑΕΚ, η οποία πανηγύρισε μια ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία.