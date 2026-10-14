Μπεργκ: «Είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να κοιτάζουμε πολύ μακριά - Φανταστική εμπειρία με Θέλτα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ ενόψει του αυριανού (15/10) αγώνα της 2ης αγωνιστικής κόντρα στη Τσέλιε. Ο Νορβηγός τεχνικός της Ομόνοιας αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση της ομάδας του όπως επίσης και στα αγωνιστικά δεδομένα.

Αναλυτικά:

Το αρχικό σχόλιό του: «Φυσικά, ανυπομονούμε για αυτούς τους αγώνες. Είναι κάτι που έχουμε βιώσει και την περσινή χρονιά. Η αντίπαλη ομάδα προκρίθηκε στους "16" από την πρώτη θέση, ενώ το φετινό καλοκαίρι είχε την ίδια παρουσία στο Champions League. Ίσως να μην έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε στο πρωτάθλημα, όμως διαθέτει πολλούς καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα παιχνίδι που περιμένουμε με ανυπομονησία».

Για το ενδεχόμενη δεύτερης εκτός έδρας νίκης: «Δεν μπορείς να γνωρίζεις από τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τον αγώνα απέναντι στη Θέλτα. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς, απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στις πέντε κορυφαίες της La Liga. Το γεγονός ότι το πετύχαμε αυτό ήταν σπουδαίο και μας πρόσφερε μια φανταστική εμπειρία και υπέροχα συναισθήματα.

Δώσαμε τα πάντα σε εκείνο το παιχνίδι και το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να κοιτάζουμε πολύ μακριά. Θα επικεντρωνόμαστε σε κάθε αγώνα ξεχωριστά και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αύριο. Στη συνέχεια, θα δούμε τον επόμενο αγώνα, ο οποίος αποτελεί μια πολύ καλή εμπειρία για εμάς.

Σίγουρα, όμως, έχουμε κίνητρο και οι στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα, αλλά και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο Europa League».