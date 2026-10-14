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Σα Πίντο: «Να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα όσα δήλωσε ο Ρικάρντο Σα Πίντο για την αυριανή αναμέτρηση.

Στόχος είναι η Πάφος FC να κάνει το τέλειο παιχνίδι!  Αυτό δήλωσε ο προπονητής της Πάφος FC Ρικάρντο Σα Πίντο στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, για την αυριανή αναμέτρηση με την Αταλάντα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

«Eίναι η πρεμιέρα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο», είπε και πρόσθεσε: «Η ομάδα αυτή έχει τρομερή ιστορία στην Ευρώπη, έχει ένα μεγάλο προπονητή. Είναι πρόκληση για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Η Αταλάντα είναι σε υψηλότερο επίπεδο από εμάς, εμείς δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Αν πραγματικά θέλουμε να πάρουμε κάτι πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι».

Όσον αφορά τα κολακευτικά σχόλια του Μαουρίτσιο Σάρι για την Πάφος FC, είπε: «Είναι πολύ καλό να ακούς αυτά τα λόγια από αυτούς τους προπονητές! Αύριο είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι , θέλουμε να δείξουμε σε όλους την προσωπικότητά μας, να το απολαύσουμε, αλλά χωρίς πίεση».

Από την πλευρά του ο Νικόλας Ιωάννου σε ερώτηση τι είπε στους συμπαίκτες του λόγω της εμπειρίας του στην Ιταλία, ανέφερε: «Στην Ιταλία δουλεύουν πολύ στις τακτικές, με τα τρεξίματα, είπα στους συμπαίκτες μου να το πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Υπάρχει θέληση, οι παίκτες είναι πανέτοιμοι. Το κλίμα είναι πολύ καλό».

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