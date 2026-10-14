Πρόκριση για την Krasava E.N.Y στους «16», έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Σπάρτακου

Πρώτη νίκη, ας… είναι και στο κύπελλο!

Η Krasava E.N.Y επικράτησε 2-0 του μαχητικού Σπάρτακου Κιτίου, στο νοκ άουτ παιχνίδι της α’ φάσης της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης!

Σ’ ένα επεισοδιακό παιχνίδι στο οποίο προέκυψε και 11λεπτη διακοπή λόγω έντονης βροχόπτωσης, οι Μπρόμπεϊ και Ντε Λούκας είχαν τη λύση για να… ξεμπερδέψει η ομάδα τους και να προχωρήσει στην επόμενη φάση! Αυτή είναι η πρώτη νίκη στην τρέχουσα περίοδο, καθώς στο πρωτάθλημα η Krasava E.N.Y βρίσκεται στο μηδέν.

Από την άλλη, η ομάδα του Κιτίου παρουσίασε αξιόλογη εικόνα, είχε κλασσικές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Χριστοδούλου, όμως έμεινε στο μηδέν. Στο δεύτερη 45λεπτο οι τυπικά φιλοξενούμενοι ήταν αποτελεσματικοί και με δύο εύστοχα πλασέ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Υπενθυμίζουμε πως στους «16» βρίσκονται ήδη οι Πάφος, Απόλλων, Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΣΙΛ και Ένωση.

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ: Καλανίδης, Καζαισβίλι (80′ Αβραάμ), Καφατάρης (80′ Σπύρου), Ζήνωνος (80′ Καστανάς), Χοιρομερίδης, Μιχαήλ (80′ Λεμέσιος), Λουκαϊδης, Κολιάς, Χριστοφή, Χατζηευαγγέλου, Προκοπίου (89′ Μπριτζίτο)

KRASAVA ENY: Χριστοδούλου, Ντε Λούκας, Κιντιγιά (68′ Κιάκος), Μπούτνικ (68’Μπρόμπει) , Γεωργίου, Ταμπέκου (79′ Κονέ), Πάρντο, Αθανασίου (90+2′ Μπαχάσα), Αγγελή, Βενιζέλου, Κάμους (68′ Παπαστυλιανού)

ΣΚΟΡΕΡ: - / 73’Μπρόμπεϊ, 90’+4 Ντε Λούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26’ Προκοπίου, 90’+8 Χατζηευαγγέλου / 90’ Κιάκος

Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

AVAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα