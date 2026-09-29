Αναδείχθηκε το νέο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα!

Η σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε χαρακτηρίστηκε από μια ανοιχτή κούρσα με πολλούς διεκδικητές, καθιστώντας τη μάχη για αυτή την ατομική διάκριση πιο έντονη από ποτέ. Κατά συνέπεια, έχουν παρατηρηθεί διάφορες προσεγγίσεις στο θέμα.

Ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν πολύ άμεσος -σε σημείο να δεχτεί κριτική και να κατηγορηθεί ότι προκάλεσε ένταση με τον Ουσμάν Ντεμπελέ- ο ίδιος ο Ντεμπελέ τήρησε μια πιο ανιδιοτελή στάση, προτείνοντας μάλιστα ότι ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο.

Παράλληλα, ο Χάρι Κέιν έχει δηλώσει ανοιχτά την επιθυμία του να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα, χωρίς όμως να έχει εμμονή με αυτό. Τέλος, ο Λαμίν Γιαμάλ -ένας ακόμη αξιόλογος διεκδικητής- αισθάνεται σίγουρος για τον εαυτό του.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Μπαρτσελόνα, το 19χρονο «θαύμα» κατάκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ακόμη και αν δεν ξεχώρισε σε ατομικό επίπεδο. Πέρα από τη στήριξη πολλών προσωπικοτήτων του αθλήματος που υποστηρίζουν ανοιχτά την υποψηφιότητά του, ο Γιαμάλ γνωρίζει ότι έχει την ικανότητα να ασκήσει καθοριστική επίδραση σε μεγάλα παιχνίδια.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε επίσημα την Τρίτη και ο νικητής έχει ήδη κριθεί από τις ψήφους. Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πλέον ότι ο Γιαμάλ ανέκτησε τη θέση του φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης του Χρυσής Μπάλας. Ενώ η πρώτη θέση φαινόταν σχεδόν εξασφαλισμένη για τον Χάρι Κέιν -ο οποίος, μόλις το βράδυ της Κυριακής, συγκέντρωνε πιθανότητες νίκης 56% έναντι 28% του Γιαμάλ-, αναφέρεται ότι τις τελευταίες ώρες σημειώθηκε μια τεράστια ανατροπή στις αποδόσεις.

Το νεαρό «θαύμα» της Μπαρτσελόνα πέρασε στην κορυφή των προβλέψεων των στοιχηματικών εταιρειών με πιθανότητες νίκης 45%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου με 42%, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται πιθανότατα στη νίκη της Ισπανίας επί της Αγγλίας το περασμένο Σάββατο (3-2) —έναν αγώνα στον οποίο ο Καταλανός αστέρας ξεχώρισε πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, ενώ ο Χάρι Κέιν αστόχησε σε πέναλτι που θα έδινε το προβάδισμα στην Αγγλία.

Ωστόσο, αν και οι στοιχηματικές εταιρείες θεωρούν πλέον τον Λαμίν Γιαμάλ ως το φαβορί, τίποτα δεν είναι ακόμη οριστικό, καθώς η τελική ετυμηγορία θα γίνει γνωστή σε λιγότερο από έναν μήνα.