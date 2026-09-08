Ήδη έκανε ρεκόρ καριέρας ο Σάστρε!

Από τους παίκτες που κάνουν εξαιρετική αρχή στο νέο πρωτάθλημα είναι ο Χοάν Σάστρε, ο οποίος ήδη στους πρώτους δύο αγώνες του με τον ΑΠΟΕΛ έχει καταγράψει ρεκόρ καριέρας. Ο 29χρονος έχει δώσει τέσσερις ασίστ για λογαριασμό των γαλαζοκιτρίνων.

Λογαριασμό άνοιξε από την πρεμιέρα, στην ήττα (3-1) από την ΑΕΚ στην «ΑΕΚ Αρένα», όταν έστρωσε έξω από την περιοχή στον Αβρααμίδη για να πετύχει με μακρινό σουτ το μοναδικό τέρμα της ομάδας της Λευκωσίας. Ο Σάστρε έδωσε συνέχεια στη 2η αγωνιστική, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ με 6-0 επί της ΑΕΛ. Πρώτα στο 61', με εκτέλεση κόρνερ έδωσε προς τον Σταφυλίδη, ο οποίος με πλασαριστό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 3-0, με τον Σάστρε να ετοιμάζει και τα δυο τελευταία τέρματα της ομάδας του.

Στο 84' έστειλε συστημένη μπαλιά στο κεφάλι του Πεδρόσο, που με διπλή προσπάθεια έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 90+2’ έδωσε εξαιρετική ασίστ στον Πέρες που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι, μέχρι τώρα στην καριέρα του, το ταβάνι για τον Σάστρε ήταν οι τρεις ασίστ σε μία χρονιά, έχοντας καταγράψει αυτό το στατιστικό με τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2023-24 και με τη Μαγιόρκα στη La Liga 2 την περίοδο 2020-21.