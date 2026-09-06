Ο διαιτητής της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στ΄ αστέρια
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Πορτογάλος άρχοντας του αγώνα είχε διευθύνει τον αγώνα της Ένωσης κόντρα στην Τσέλιε.
Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και θα αντιμετωπίσει τη ΛΑΣΚ στη Φιλαδέλφεια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase (08/09, 19:45).
Η UEFA όρισε τον Λουίς Γκοντίνιο διαιτητή της αναμέτρησης.
Ο Πορτογάλος άρχοντας του αγώνα είχε διευθύνει τον αγώνα της Ένωσης κόντρα στην Τσέλιε, όπου η ομάδα του Νίκολιτς είχε επικρατήσει 4-0 για το Conference League.
Βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Τιάγκο Μαρτίνς και βοηθός του ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.
sport24.gr