Ο διαιτητής της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στ΄ αστέρια

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και θα αντιμετωπίσει τη ΛΑΣΚ στη Φιλαδέλφεια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase (08/09, 19:45).

Η UEFA όρισε τον Λουίς Γκοντίνιο διαιτητή της αναμέτρησης.

Ο Πορτογάλος άρχοντας του αγώνα είχε διευθύνει τον αγώνα της Ένωσης κόντρα στην Τσέλιε, όπου η ομάδα του Νίκολιτς είχε επικρατήσει 4-0 για το Conference League.

Βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Τιάγκο Μαρτίνς και βοηθός του ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

sport24.gr