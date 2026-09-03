ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Γκρίνγουντ και Γκεντουζί κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με βαριά τιμωρία κινδυνεύουν οι Μέισον Γκρίνγουντ και Ματέο Γκεντουζί από την UEFA, για τις άσεμνες χειρονομίες τους προς την κερκίδα, στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τη Λιόν.

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πάρει το ολόχρυσο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, μετά από μία σκληρή μονομαχία με τη Λιόν στα playoffs.

Οι Τούρκοι, μετά την εντός έδρας ισοπαλία, ταξίδεψαν μέχρι τη Γαλλία για τον επαναληπτικό, εκεί όπου επικράτησαν 2-1 και, με συνολικό σκορ 3-2, πήραν την πολυπόθητη πρόκριση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι ποδοσφαιριστές του τουρκικού συλλόγου, Μέισον Γκρίνγουντ και Ματέο Γκεντουζί, πραγματοποίησαν άσεμνες και προκλητικές χειρονομίες προς τις κερκίδες των οπαδών της Λιόν, δημιουργώντας τεράστια ένταση και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των γηπεδούχων φιλάθλων.

Η UEFA γνωστοποίησε πως ξεκινά έρευνα για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κινδυνεύουν με βαριά τιμωρία, έως και αποκλεισμό από το Champions League, εφόσον κριθεί ότι παραβίασαν τους σχετικούς πειθαρχικούς κανονισμούς της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανησυχία της Euroleague για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

Super League

|

Category image

Αποχώρηση-έκπληξη: Ο Γιορέντε αποσύρεται από την εθνική Ισπανίας στα 31 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ταμπόρδα «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί στο κύπελλο

Super League

|

Category image

Καραλής: «Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω»!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρελό deal για Μαρτινέλι, στην Αλ Χιλάλ με 70 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Ξεσάλωσε ο Σα Πίντο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο τζακ-ποτ στο Τζόκερ, οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη