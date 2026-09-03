Οι Γκρίνγουντ και Γκεντουζί κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Champions League

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πάρει το ολόχρυσο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, μετά από μία σκληρή μονομαχία με τη Λιόν στα playoffs.

Οι Τούρκοι, μετά την εντός έδρας ισοπαλία, ταξίδεψαν μέχρι τη Γαλλία για τον επαναληπτικό, εκεί όπου επικράτησαν 2-1 και, με συνολικό σκορ 3-2, πήραν την πολυπόθητη πρόκριση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι ποδοσφαιριστές του τουρκικού συλλόγου, Μέισον Γκρίνγουντ και Ματέο Γκεντουζί, πραγματοποίησαν άσεμνες και προκλητικές χειρονομίες προς τις κερκίδες των οπαδών της Λιόν, δημιουργώντας τεράστια ένταση και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των γηπεδούχων φιλάθλων.

Η UEFA γνωστοποίησε πως ξεκινά έρευνα για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κινδυνεύουν με βαριά τιμωρία, έως και αποκλεισμό από το Champions League, εφόσον κριθεί ότι παραβίασαν τους σχετικούς πειθαρχικούς κανονισμούς της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

sport-fm.gr