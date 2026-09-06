Στο Κοτζάελι για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Καρολίνα Πελενδρίτου

Με τη συμμετοχή της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης, που θα γίνει στο Κοτζάελι της Τουρκίας από τις 7 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει στη δράση η Καρολίνα Πελενδρίτου.

Η τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης θα λάβει μέρος στα 50μ ελεύθερο S11, με τα προκριματικά να διεξάγονται το πρωί της Δευτέρας (07/09, 09:00), ενώ ο τελικός του αγωνίσματος είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Είναι ο δεύτερος αγώνας για την Καρολίνα Πελενδρίτου εντός του 2026. Τον περασμένο Μάιο είχε λάβει μέρος στο Para Swimming World Series Paris 2026 καταγράφοντας άλλη μια μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της. Είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SΒ11, ενώ ήταν πέμπτη στα 50μ. ελεύθερο S11.

Στην καριέρα της η Καρολίνα Πελενδρίτου έχει κατακτήσει εφτά ευρωπαϊκά μετάλλια, εκ των οποίων τα τρία χρυσά, τα οποία κέρδισε το 2011 στο Βερολίνο, το 2014 στο Αϊντχόφεν και το 2024 στη Μαδέιρα. Στη Μαδέιρα πήρε επίσης δύο αργυρά, το 2021 και το 2024 και ένα χάλκινο το 2016. Πέραν του χρυσού το 2024, οπότε είχε τερματίσει πρώτη στα 50μ. ελεύθερο, τα υπόλοιπα μετάλλια κατακτήθηκαν στα 100μ. πρόσθιο.

Μαζί με την Καρολίνα στο Κοτζάελι βρίσκονται ο προπονητής της Στυλιανός Κακαβογιάννης, ο βοηθός προπονητή Ιωάννης Αλεξάκης, η συνοδός Ετέρη Τοσουνίδη και η φυσιοθεραπεύτρια Ναυσικά Ατσιδάκου.

Την προσπάθεια της Καρολίνας Πελενδρίτου στηρίζουν ο ΚΟΑ και η ΚΕΠΕ καθώς και ο μακροχρόνιος υποστηρικτής της Allwyn Kύπρου, όπως επίσης και η SWANS και το ΤΑΤΟΪ CLUB.