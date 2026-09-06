Χρυσό έπος με ευοίωνο μέλλον

Η αυλαία των 20ών Μεσογειακών Αγώνων «Taranto 2026» έπεσε στην Ιταλία, ανεβάζοντας τον κυπριακό αθλητισμό στο υψηλότερο σκαλοπάτι της ιστορίας του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η Κύπρος ολοκλήρωσε την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ διακρίσεων, καθώς επέστρεψε στη βάση της με 18 μετάλλια στο σύνολο, εκ των οποίων τα 7 χρυσά! Η επίδοση αυτή έφερε την Κύπρο στην 11η θέση του πίνακα μεταλλίων μεταξύ 26 χωρών.

Τα επιτεύγματα της κυπριακής αποστολής αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που γίνεται στα κυπριακά γήπεδα, τις πισίνες και τα προπονητήρια.

Πρωταγωνιστές της κυπριακής αποστολής αναδείχθηκαν ο μυθικός Μάριος Γεωργίου και η εντυπωσιακή Κάλια Αντωνίου. Ο πρώτος με την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων στο σύνθετο ατομικό και το μονόζυγο, καθώς και ενός αργυρού στο δίζυγο, επιβεβαίωσε την παγκόσμια κλάση του στην ενόργανη γυμναστική. Η δεύτερη κυριάρχησε σε δύο τελικούς, ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στα 50μ. όσο και στα 100μ. ελεύθερο.

Ο κυπριακός στίβος δήλωσε επίσης δυναμικά «παρών» με δύο χρυσά μετάλλια, χάρη στο άλμα της Φιλίππας Φωτοπούλου και τη βολή του Ιωσήφ Κεσίδη στη σφυροβολία. Τον χορό των χρυσών επιτυχιών συμπλήρωσε η Σοφία Ασβεστά με μια εξαιρετική παρουσία στο τζούντο.

Παράλληλα, οι εμφανίσεις των Έλενας Κουλιτσένκο, Μίλαν Τράϊκοβιτς, Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι, Σάβιας Χατζηχαραλάμπους και Πέτρου Χριστοδουλίδη, απέφεραν τα πολύτιμα αργυρά μετάλλια. Το παζλ του θριάμβου συμπληρώθηκε από τις χάλκινες διακρίσεις των Θεοδοσίας Γιαμούκη, Κωνσταντίνας Νικολάου, Νικόλα Βασιλείου, Νεόφυτου Κυριάκου, ενώ οι Λευτέρης Νέος και Μέλιος Ευσταθίου χάρισαν στην Κύπρο το πρώτο της ιστορικό μετάλλιο στο τένις.

Εφτά Χρυσά

Μάριος Γεωργίου (Ενόργανη Γυμναστική: Σύνθετο Ατομικό, Μονόζυγο)

Κάλια Αντωνίου (Κολύμβηση: 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο)

Φιλίππα Φωτοπούλου (Στίβος: Άλμα εις μήκος)

Ιωσήφ Κεσίδης (Στίβος: Σφυροβολία)

Σοφία Ασβεστά (Τζούντο: Κατηγορία -52κ.)

Έξι Αργυρά

Έλενα Κουλιτσένκο (Στίβος: Άλμα εις ύψος)

Μίλαν Τράικοβιτς (Στίβος: 110μ. με εμπόδια)

Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι (Ποδηλασία: Ατομική χρονομέτρηση)

Σάβια Χατζηχαραλάμπους (Κανό-Καγιάκ)

Πέτρος Χριστοδουλίδης (Τζούντο: Κατηγορία -66κ.)

Μάριος Γεωργίου (Ενόργανη Γυμναστική: Δίζυγο)

Πέντε Χάλκινα

Θεοδοσία Γιαμούκη (Καράτε)

Κωνσταντίνα Νικολάου (Σκοποβολή: Σκητ γυναικών)

Νικόλας Βασιλείου (Σκοποβολή: Σκητ ανδρών)

Λευτέρης Νέος / Μέλιος Ευσταθίου (Τένις: Διπλό ανδρών)

Νεόφυτος Κυριάκου (Ενόργανη Γυμναστική: Μονόζυγο)