Ενόχληση και αντίδραση από την Ανόρθωση - Οι τρεις φάσεις και οι εξηγήσεις

Έντονη ενόχληση και αντίδραση προκύπτει από την Ανόρθωση, σχετικά με τη διαιτησία του Μάριου Χριστοφόρου και του VARίστα, Δημήτρη Σολωμού, από το ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Αμμοχώστου ηττήθηκε (1-3), ωστόσο εστιάζει σε τρεις φάσεις, για τις οποίες θεωρεί πως καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα και δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους κυανόλευκους.

Η πρώτη φάση για την οποία... φωνάζει η Ανόρθωση αφορά σε φάουλ στο οποίο υπέπεσε ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα στον Αντρέα Χρυσοστόμου και δεν αξιολογήθηκε από την διαιτητική ομάδα στην επίτευξη του 2ου γκολ. Παράλληλα, τονίζεται (σαν 2η φάση) από τους κυανόλευκους πως στο γκολ του Ντα Κρουζ, το VAR παρενέβη για φάουλ που προηγήθηκε με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί, κάτι που δεν έγινε στην προηγούμενη φάση.

Η τρίτη φάση αφορά στο πέναλτι που δόθηκε στον Απόλλωνα. Στην Ανόρθωση υποστηρίζουν πως τέτοιου είδους επαφές παρατηρούνται σε πολλές φάσεις, σε κάθε παιχνίδι. Θεωρούν πως η παράβαση καταλογίστηκε με ευκολία.

Η διοίκηση της Ανόρθησης θεωρεί πως η ομάδα διαιτησίας δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει σοβαρά ερωτήματα για τα οποία θα ζητήσει εξηγήσεις από τα αρμόδια όργανα.

Τέλος, η Κυρία θα αποταθεί στην ΚΟΠ με συγκεκριμένα στοιχεία, στο προσεχές διάστημα. Ουσιαστικά, στην Ανόρθωση θα αλλάξουν τρόπο... χειρισμού των εκάστοτε καταστάσεων για το συμφέρον του συλλόγου, όπως τονίζουν.