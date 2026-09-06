Αποθέωση Τζολάκη: «Απόλυτος τοίχος» και «Μετέτρεψε την εστία της Χαλ σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων»

«Απόλυτος τοίχος» και ένα ιστορικό ρεκόρ: Οι Άγγλοι αποθεώνουν τον Κωνσταντίνου Τζολάκη, όχι τυχαία και σίγουρα καθόλου άδικα.

Ο 23χρονος Έλληνας διεθνής τρματοφύλακας έχει κρατήσει την εστία του ανέπαφη σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στην αρχή της σεζόν στο πρωτάθλημα (με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα), ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα για τερματοφύλακα ομάδας που μόλις ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία.

Μεγάλα αγγλικά δίκτυα όπως το OneFootball και στατιστικές σελίδες όπως το Squawka τον χαρακτηρίζουν ως έναν «απόλυτο τοίχο» και γράφουν χιουμοριστικά ότι «μετέτρεψε την εστία της Χαλ σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων».

Είναι άλλωστε …μόνιμος MVP των αγώνων, αφού οι φίλαθλοι και οι σχολιαστές στην Αγγλία τον ψήφισαν ως τον Πολυτιμότερο Παίκτη του Αγώνα (Player of the Match) και στις 3 πρώτες αγωνιστικές.

Επίσης αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ήδη ότι ο Τζολάκης είναι «μία από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Premier League, αν όχι η κορυφαία βάσει της απόδοσής του».

AΠΕ - ΜΠΕ