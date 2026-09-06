Kόπηκε και αυτό

Έχει σχολιαστεί πολλάκις η αλλαγή στην πολιτική της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ από τον καιρό που ο Χάρης Φωτίου ανέλαβε την προεδρία, μετά την αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη, με πολλές κακές συνήθειες να έχουν κοπεί. Μία από αλλαγές φαίνεται και στη… φωτογράφιση με τα νέα αποκτήματα.

Ο νυν διοικητικός ηγέτης του ΑΠΟΕΛ δεν εμφανίζεται να κάνει χειραψία, όπως έκανε στις πλείστες φορές – αν όχι σε όλες – ο προκάτοχός του, σε κάθε ανακοίνωση για νέο ποδοσφαιριστή. Αντ’ αυτού, το χέρι στους νέους κατοίκους του Αρχαγγέλου δίνει ο καθ’ ύλην αρμόδιος, που δεν είναι άλλος από τον αθλητικό διευθυντή, Ζήση Βρύζα, που έχει την κυρίαρχη άποψη για τα μεταγραφικά ζητήματα των γαλαζοκιτρίνων.

Ο 100χρονος