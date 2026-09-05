Τα εξασφαλισμένα χρήματα και τα ποσά που διεκδικούν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχίζουν σιγά σιγά, με πρώτο το Champions League την ερχόμενη εβδομάδα και την ΑΕΚ να κάνει ποδαρικό με τη Λασκ (8/9, 20:45) στην Allwyn Arena.

Τη σεζόν 2026-2027 η Ελλάδα θα έχει τέσσερις εκπροσώπους (Ένωση, Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό) στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, αφού ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός και δεν κατόρθωσε να κάνει το 5/5 για τη χώρα μας. Φυσικά, πέραν του αγωνιστικού, ενδιαφέρον υπάρχει και για το οικονομικό.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, υπάρχουν ήδη εξασφαλισμένα ποσά των ελληνικών συλλόγων από τη συμμετοχή τους και μόνο στις League Phases των τριών θεσμών. Η γνωστή πλατφόρμα παρουσιάζει αυτά (σσ τα ποσά), τα προσδοκόμενα, ενώ αναφέρει και τα λεφτά που έβαλε στα ταμεία του ο ΠΑΟΚ, φτάνοντας μέχρι τα Playoffs του Conference.

Πιο αναλυτικά:

ΑΕΚ (Champions League )

Εξασφαλισμένα - 23.500.000 ευρώ

Προσδοκόμενα - από 29.500.000 έως 34.600.000 ευρώ

Ολυμπιακός (Europa League)

Εξασφαλισμένα - 12.800.000. ευρώ

Προσδοκόμενα - από 18.600.000 έως 19.200.000 ευρώ

ΟΦΗ (Europa League)

Εξασφαλισμένα - 6.200.000 ευρώ

Προσδοκόμενα - από 7.100.000 έως 7.200.000 ευρώ

Παναθηναϊκός (Conference League)

Εξασφαλισμένα - 6.000.000 ευρώ

Προσδοκόμενα - 6.900.000 έως 9.000.000 ευρώ

ΠΑΟΚ (εκτός Ευρώπης)

Έλαβε - 1.300.000 ευρώ

gazzetta.gr