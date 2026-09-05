ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα εξασφαλισμένα χρήματα και τα ποσά που διεκδικούν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχίζουν σιγά σιγά, με πρώτο το Champions League την ερχόμενη εβδομάδα και την ΑΕΚ να κάνει ποδαρικό με τη Λασκ (8/9, 20:45) στην Allwyn Arena.

Τη σεζόν 2026-2027 η Ελλάδα θα έχει τέσσερις εκπροσώπους (Ένωση, Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό) στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, αφού ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός και δεν κατόρθωσε να κάνει το 5/5 για τη χώρα μας. Φυσικά, πέραν του αγωνιστικού, ενδιαφέρον υπάρχει και για το οικονομικό.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, υπάρχουν ήδη εξασφαλισμένα ποσά των ελληνικών συλλόγων από τη συμμετοχή τους και μόνο στις League Phases των τριών θεσμών. Η γνωστή πλατφόρμα παρουσιάζει αυτά (σσ τα ποσά), τα προσδοκόμενα, ενώ αναφέρει και τα λεφτά που έβαλε στα ταμεία του ο ΠΑΟΚ, φτάνοντας μέχρι τα Playoffs του Conference.

Πιο αναλυτικά:

ΑΕΚ (Champions League)

  • Εξασφαλισμένα - 23.500.000 ευρώ
  • Προσδοκόμενα - από 29.500.000 έως 34.600.000 ευρώ

Ολυμπιακός (Europa League)

  • Εξασφαλισμένα - 12.800.000. ευρώ
  • Προσδοκόμενα - από 18.600.000 έως 19.200.000 ευρώ

ΟΦΗ (Europa League)

  • Εξασφαλισμένα - 6.200.000 ευρώ
  • Προσδοκόμενα - από 7.100.000 έως 7.200.000 ευρώ

Παναθηναϊκός (Conference League)

  • Εξασφαλισμένα - 6.000.000 ευρώ
  • Προσδοκόμενα - 6.900.000 έως 9.000.000 ευρώ

ΠΑΟΚ (εκτός Ευρώπης)

  • Έλαβε - 1.300.000 ευρώ

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανεβαίνει επίπεδο με Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ και η πορεία του αποτελεί οδηγό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Πεντάσφαιρη» ΑΕΚ... ισοπέδωσε τον Άρη

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H έδρα «μίλησε» και τώρα τα... ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου και η κίτρινη που έγινε... κόκκινη για την Ε.Ν Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Ο Τζολάκης κράτησε πάλι ανέπαφη την εστία του και η Χαλ πήρε τον βαθμό!

Premier League

|

Category image

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, μπαίνει χειρουργείο

Super League

|

Category image

Η Ομόνοια Αραδίππου πέταξε στο... παρά ένα και λύγισε την Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Σε κάποιες στιγμές ήμασταν αφελείς και δεν μου αρέσει αυτό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Είχαμε κάποια πράγματα εναντίον μας - Πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στραβοπάτημα» της Μπάγερν στο Γκελζενκίρχεν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ στο Απόλλων - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βράζουν με τη διαιτησία στην Ανόρθωση - Οι δύο φάσεις στις οποίες εστιάζουν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έκανε... σεφτέ στις νίκες ο Απόλλωνας με καθοριστικό Όζμπολτ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όλα κακά κι ανάποδα για τον Ολυμπιακό, στραβοπάτησε στον Βόλο

Super League

|

Category image

Επέστρεψε από το 0-2 η Ίντερ και χαστούκισε τη Νάπολι!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη