ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμπανάκι η αφλογιστία

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τα τρία γκολ σε επτά παιχνίδια προκαλούν προβληματισμό

Η απώλεια του Super Cup έφερε μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις της Ομόνοιας. Τόσο το αποτέλεσμα όσο και η εικόνα του 2ου ημιχρόνου ήχησαν ξανά το καμπανάκι της... ανησυχίας. Ο Χένινγκ Μπεργκ ρίσκαρε με το να ρίξει στη μάχη τους νεοφερμένους Τανάσε-Μπρούερς, καθώς δεν βοήθησαν στη χημεία που απαιτούσε μια τέτοιου είδους αναμέτρηση. Παράλληλα, κακά τα ψέματα, η παρουσία των Μοντνόρ-Μαγιαμπέλα παραμένει σε... ρηχά νερά, γεγονός που δεν βοηθά το γενικότερο σύνολο της Ομόνοιας. Ο Νορβηγός τεχνικός παραδέχθηκε και αντιλήφθηκε πως η ομάδα του χρειάζεται δουλειά. Κυρίως στον επιθετικό τομέα, γεγονός που επαληθεύεται και από τους αριθμούς.

Η ομάδα της πρωτεύουσας έδωσε οκτώ επίσημα παιχνίδια σε προκριματικά του Champions-Europa League, πρωταθλήμα και Super Cup, με επτά γκολ ενεργητικό. Αν αναλογιστούμε πως τα τέσσερα σημειώθηκαν κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν στη μεταξύ τους ρεβάνς, τότε τα τρία γκολ σε επτά παιχνίδια προκαλούν προβληματισμό. Η Ομόνοια σκόραρε ένα γκολ κόντρα στην Καϊράτ, έμεινε στο μηδέν στη ρεβάνς, πέτυχε δύο γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τη Λίνκολν, ενώ στο πρώτο παιχνίδι με τη Σεντ Τρούιντεν δεν παραβίασε την εστία της. Ηττήθηκε και χρειάστηκε το 4-2 του επαναληπτικού για να προκριθεί. Απ' εκεί και πέρα, στις δύο εγχώριες αναμετρήσεις με Ομόνοια Αρ. (1η αγωνιστική) και Πάφο (Super Cup) έμεινε στο μηδέν.  

Συμπεράσματα για το πού θα φτάσει η Ομόνοια τον Μάιο του 2027 σαφώς και δεν μπορούν να ειπωθούν. Είναι νωρίς κι αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Για την ομάδα της πρωτεύουσας όμως, που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της, είναι επιτακτική ανάγκη να βρει λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια με Άρη και Απόλλωνα, και η... χαμένη φαντασία, όπως επίσης και η δυστοκία δεν έχουν θέση στο παιχνίδι των πρασίνων. 

Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν υπολογίζεται μόνο ο Άιτινγκ ο οποίος δεν αναμένεται πως θα βρίσκεται στη διάθεση του Χένιγκ Μπεργκ στο άμεσο μέλλον. Οι νεοφερμένοι θα είναι πιο έτοιμοι κι αυτό θα βοηθήσει το τεχνικό επιτελείο προς τη διαμόρφωση των τελικών πλάνων.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός και Τεττέη... παρέσυραν τον ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

Super League

|

Category image

Το έκοψε ο Παπαδόπουλος για μεταγραφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛίστικο κουμάντο με... σέξι εμφάνιση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Νέας Σαλαμίνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταβεβλημένος ο Μαρτίνς, απολογήθηκε και άφησε αιχμές!

ΑΕΛ

|

Category image

Ζήτησε περισσότερη δουλειά για καλύτερη έκδοση ο Σεγιές - Απογοητευμένος ο Λόπεθ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεπτέμβρης σαν… εφιάλτης για την ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε ο ΑΠΟΕΛ και εξάρα στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνέτριψε τη Νέα Σαλαμίνα και έφυγε με το διπλό η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη