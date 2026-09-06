Καμπανάκι η αφλογιστία

Η απώλεια του Super Cup έφερε μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις της Ομόνοιας. Τόσο το αποτέλεσμα όσο και η εικόνα του 2ου ημιχρόνου ήχησαν ξανά το καμπανάκι της... ανησυχίας. Ο Χένινγκ Μπεργκ ρίσκαρε με το να ρίξει στη μάχη τους νεοφερμένους Τανάσε-Μπρούερς, καθώς δεν βοήθησαν στη χημεία που απαιτούσε μια τέτοιου είδους αναμέτρηση. Παράλληλα, κακά τα ψέματα, η παρουσία των Μοντνόρ-Μαγιαμπέλα παραμένει σε... ρηχά νερά, γεγονός που δεν βοηθά το γενικότερο σύνολο της Ομόνοιας. Ο Νορβηγός τεχνικός παραδέχθηκε και αντιλήφθηκε πως η ομάδα του χρειάζεται δουλειά. Κυρίως στον επιθετικό τομέα, γεγονός που επαληθεύεται και από τους αριθμούς.

Η ομάδα της πρωτεύουσας έδωσε οκτώ επίσημα παιχνίδια σε προκριματικά του Champions-Europa League, πρωταθλήμα και Super Cup, με επτά γκολ ενεργητικό. Αν αναλογιστούμε πως τα τέσσερα σημειώθηκαν κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν στη μεταξύ τους ρεβάνς, τότε τα τρία γκολ σε επτά παιχνίδια προκαλούν προβληματισμό. Η Ομόνοια σκόραρε ένα γκολ κόντρα στην Καϊράτ, έμεινε στο μηδέν στη ρεβάνς, πέτυχε δύο γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τη Λίνκολν, ενώ στο πρώτο παιχνίδι με τη Σεντ Τρούιντεν δεν παραβίασε την εστία της. Ηττήθηκε και χρειάστηκε το 4-2 του επαναληπτικού για να προκριθεί. Απ' εκεί και πέρα, στις δύο εγχώριες αναμετρήσεις με Ομόνοια Αρ. (1η αγωνιστική) και Πάφο (Super Cup) έμεινε στο μηδέν.

Συμπεράσματα για το πού θα φτάσει η Ομόνοια τον Μάιο του 2027 σαφώς και δεν μπορούν να ειπωθούν. Είναι νωρίς κι αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Για την ομάδα της πρωτεύουσας όμως, που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της, είναι επιτακτική ανάγκη να βρει λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια με Άρη και Απόλλωνα, και η... χαμένη φαντασία, όπως επίσης και η δυστοκία δεν έχουν θέση στο παιχνίδι των πρασίνων.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν υπολογίζεται μόνο ο Άιτινγκ ο οποίος δεν αναμένεται πως θα βρίσκεται στη διάθεση του Χένιγκ Μπεργκ στο άμεσο μέλλον. Οι νεοφερμένοι θα είναι πιο έτοιμοι κι αυτό θα βοηθήσει το τεχνικό επιτελείο προς τη διαμόρφωση των τελικών πλάνων.