Έσπασε το φράγμα των 9000 και πλησιάζει στο ρεκόρ ο ΑΠΟΕΛ!

Κοντά στο νέο ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ.

Η γαλαζοκίτρινη διοίκηση ενημέρωσε πως έσπασε το φράγμα των 9.000 και πλέον απομένει ελάχιστο για να γίνει νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τον εκπροσώπου Τύπου Νεκτάριο Πετεβίνο, τα περισσότερα που κόπηκαν ήταν 9.201 εισιτήρια, τη σεζόν 2024-25.

Η ενημέρωση: «Το τελευταίο φράγμα πριν από το απόλυτο ρεκόρ έχει σπάσει.

9,000 διαρκείας στην δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Με μοναδικό κίνητρο για τον κόσμο, την αγάπη του για την ομάδα και την παρουσία του δίπλα της, σε αυτή την συμβολική χρονιά.

Ο ΑΠΟΕΛ ευχαριστεί όσους ήδη αγόρασαν και έκλεισαν θέση. Ευχαριστεί και αυτούς που θα ακολουθήσουν για να σπάσουμε και το επόμενο ρεκόρ».