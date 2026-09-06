Το ταλέντο που ρέει άφθονο και η πρόοδος

Τεράστιο άλμα στις καριέρες τους έκαναν το φετινό καλοκαίρι σπουδαίοι Ελλαδίτες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πλέον, θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας πήραν μεταγραφή στη Ντόρτμουντ και παρά τον σοβαρό τραυματισμό του πρώτου, ο οποίος θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν παύουν να αποτελούν δύο σπουδαίες προσθήκες για τον μεγάλο γερμανικό σύλλογο. Όσο και αν φωνάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στην Άρσεναλ, ο Τζόλης φαντάζει τη δεδομένη στιγμή ως ένα από τα πρώτα βιολιά των «κανονιέρηδων» καθώς ήταν βασικός στα δύο πρώτα ματς πρωταθλήματος. Ένας σπουδαίος εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου! Στην Αγγλία αγωνίζονται φέτος και δύο παίκτες που αναδείχθηκαν μέσα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς. Ήδη ο Τσολάκης έδωσε τα διαπιστευτήριά του στη νεοφώτιστη Χαλ ενώ στην ίδια ομάδα ενσωματώθηκε πρόσφατα και ο Μουζακίτης.

Περισσότερο χρόνο συμμετοχής αναμένεται να έχει φέτος με τη φιλόδοξη Μπράιτον, ο Κωστούλας. Τέσσερις διεθνείς Ελλαδίτες παίκτες στην Premier League δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Πρόκειται για ταλεντάρες που αναδείχθηκαν μέσα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του ΟΣΦΠ, όπου τα τελευταία χρόνια γίνεται τρομερή δουλειά και τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα. Και η δουλειά αυτή επιφέρει κέρδη εκατομμυρίων.

Στην Πορτογαλία, ο Παυλίδης κάνει «παπάδες» με την Μπενφίκα σκοράροντας ακατάπαυστα, το ίδιο και ο Δουβίκας στην ιταλική Κόμο, ενώ ο Κουλιεράκης φιλοδοξεί φέτος να αποτελέσει την «κολώνα» στην άμυνα της Ρόμα. Είναι φοβερή η πρόοδος των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μόλις ξεπροβάλουν στις ομάδες τους, αμέσως μπαίνουν στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Το αξίζουν. Το ταλέντο στην Ελλάδα ρέει άφθονο.