Κατεβάζουν τα μούτρα τους στην κριτική…

Μπορεί να μας πει κανείς, ποια είναι η διαφορά στις περιπτώσεις Ζλάταν Αλομέροβιτς και Αλμπέρτο Παλεάρι; Και οι δύο είναι στα 34 τους χρόνια. Στον Αλομέροβιτς, ο οποίος πέρσι ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ΑΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη, δεν του έγινε προσφορά για νέο διετές συμβόλαιο. Προτιμήθηκε ο Μούφτιτς.

Το ευτύχημα είναι ότι κατάλαβαν το λάθος τους και τώρα αποκτούν τον Παλεάρι με διετές συμβόλαιο. Γιατί δεν προτάθηκε διετές συμβόλαιο στον Αλομέροβιτς, μόνο οι ιθύνοντες την ΑΕΚ το ξέρουν. Όταν κάνουμε κριτική για κάποιες επιλογές και αποφάσεις στην ΑΕΚ, «κατεβάζουν τα μούτρα τους», δεν τους αρέσει.

Το καλό είναι ότι και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τα λάθη τους…

Β. Βας