Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε στην επέμβαση που απαιτούνταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, ήταν ο μεγάλος άτυχος των «ερυθρόλευκων», αφού στο χθεσινό (5/9) ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (1-1), υπέστη κάταγμα κνήμης σοκάροντας άπαντες με την εικόνα του και τον τραυματισμό του.

Ο 33χρονος φορ των Πειραιωτών, διακομίσθηκε στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και χειρουργήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της ομάδας κ. Χρήστο Θέο.

Πλέον ο Ελ Κααμπί, έχει μπει σε περίοδο αποκατάστασης, με την αποθεραπεία του να χρειάζεται αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί.

sport-fm.gr