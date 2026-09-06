ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, ήταν ο μεγάλος άτυχος των ερυθρόλευκων

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε στην επέμβαση που απαιτούνταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, ήταν ο μεγάλος άτυχος των «ερυθρόλευκων», αφού στο χθεσινό (5/9) ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (1-1), υπέστη κάταγμα κνήμης σοκάροντας άπαντες με την εικόνα του και τον τραυματισμό του.

Ο 33χρονος φορ των Πειραιωτών, διακομίσθηκε στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και χειρουργήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της ομάδας κ. Χρήστο Θέο.

Πλέον ο Ελ Κααμπί, έχει μπει σε περίοδο αποκατάστασης, με την αποθεραπεία του να χρειάζεται αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός και Τεττέη... παρέσυραν τον ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

Super League

|

Category image

Το έκοψε ο Παπαδόπουλος για μεταγραφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛίστικο κουμάντο με... σέξι εμφάνιση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Νέας Σαλαμίνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταβεβλημένος ο Μαρτίνς, απολογήθηκε και άφησε αιχμές!

ΑΕΛ

|

Category image

Ζήτησε περισσότερη δουλειά για καλύτερη έκδοση ο Σεγιές - Απογοητευμένος ο Λόπεθ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεπτέμβρης σαν… εφιάλτης για την ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε ο ΑΠΟΕΛ και εξάρα στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνέτριψε τη Νέα Σαλαμίνα και έφυγε με το διπλό η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη