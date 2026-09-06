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Στο βάθρο των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών στον κόσμο ο Λουίς Ενρίκε

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα δεδομένα στον προπονητικό χάρτη όσον αφορά τις απολαβές.

Ο Ισπανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, όπως ανακοίνωσε (4/9) η γαλλική ομάδα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα εναντίον της Μονακό, από την οποία ηττήθηκε με σκορ 2-1.

Ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έφτασε το καλοκαίρι του 2023 και είχε ήδη επεκτείνει το συμβόλαιό του μία φορά μέχρι το 2027, συνεχίζει έτσι τη μακροχρόνια περιπέτειά του με την Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία έχει ήδη κερδίσει αρκετούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων δύο τροπαίων Champions League.

Σήμερα (6/9) γαλλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν την οικονομική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έτσι-όπως αναφέρουν- ο Λουίς Ενρίκε θα φτάσει από περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Μία σημαντική αύξηση οκτώ εκατομμυρίων ευρώ , που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Σιμόνε Ιντζάγκι (Αλ Χιλάλ) με ετήσιες αποδοχές 25,8 εκατομμύρια ευρώ, μπροστά από τον Ντιέγκο Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης) με 23,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λουίς Ενρίκε «έβγαλε» από το βάθρο τον Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ) που φέρεται να έχει ετήσιες αποδοχές 17,4 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι το βράδυ της Παρασκευής ήταν στη τρίτη θέση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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