Ξανά, λόγια του... αέρα

Πλησιάζοντας προς το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και με τα ρόστερ να παίρνουν την τελική τους μορφή, ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Πως και πάλι, αποτελούν λόγια του αέρα, οι όποιες συζητήσεις στις πλείστες μεγάλες ομάδες, για... τόπο στα δικά τους νιάτα.

Αν δεν δοθούν δανεικοί, θα είναι στον πάγκο ή κερκίδα. Γιατί πολύ απλά πρέπει να αποκτηθούν λεγεωνάριοι ίδιου ή κατώτερου επιπέδου. Κάποιοι ίσως καταφέρουν να μπουν σφήνα, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό.

Απλώς και εμείς τα ΜΜΕ, δεν πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς, που για να χαϊδέψουν αυτιά, τάσσουν υποσχέσεις στους παίκτες μπας και πείσουν τον κόσμο να σταθεί σύμμαχος στις σπατάλες τους.

Kρίστοφερ