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Από την Αλβανία περνάει το όνειρο της Πάφου για τη League Phase του Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

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Από την Αλβανία περνάει το όνειρο της Πάφου για τη League Phase του Conference League

Mε... ανατροπή καθορίστηκε η ευρωπαϊκή συνέχεια για τους κυπελλούχους Κύπρου μετά τον αποκλεισμό τους από το Europa League

Mετά τον αποκλεισμό στο Europa League η συμμετοχή της Πάφος FC στη League Phase του Conference League περνάει από την Αλβανία!

Η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ της τρίτης διασυλλογικής διοργάνωσης την Ντιναμό Σίτι .

Η αλβανική ομάδα πήρε την πρόκριση από τον γ’ προκριματικό γύρο μετά τη νίκη της με 4-0 επί της Άουντα, ανατρέποντας την ήττα με 1-0 από τον πρώτο αγώνα στη Λετονία.

Πριν από την Άουντα, η Ντιναμό Σίτι είχε αγωνιστεί στην Ευρώπη κόντρα στην Αστάνα την οποία επίσης απέκλεισε με ανατροπή με διπλό στο Καζακστάν (4-1), μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0. Έπειτα, προκρίθηκε σε βάρος της Αλουμίνιτς, με την οποία στον πρώτο αγώνα στη Σλοβενία ήρθε 1-1, ενώ στο δεύτερο ματς κέρδισε 3-0.

Η Πάφος θα δώσει τον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ντιναμό Σίτι εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα (27/08) θα γίνει η ρεβάνς στην Κύπρο και το στάδιο «Αλφαμέγα».

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