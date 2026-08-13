Αποχαιρέτησε το Europa League κι πάει για Conference League απέναντι στη Μπραν ο ΠΑΟΚ

Η αμυντική του αδυναμία κόστισε ακριβά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε δεύτερη ήττα από την Άντερλεχτ και αποχαιρέτησε το Europa League στον 3ο προκριματικό γύρο. Μετά το 0-1 της Τούμπας, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε με 3-2 στις Βρυξέλλες και πλέον καλείται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του Conference League.

Στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα αντιμετωπίσει τη νορβηγική Μπραν, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (27/8) στην έδρα των Νορβηγών.

Η πρόκριση θα χαρίσει στον «Δικέφαλο» την παρουσία του στη League Phase του Conference League, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα μείνει εκτός Ευρώπης για τη φετινή σεζόν.

Η Άντερλεχτ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδράνειες του ΠΑΟΚ, παίρνοντας το προβάδισμα με τον Λέο Πετρό στο 19ο λεπτό. Ο «Δικέφαλος» κατάφερε να αντιδράσει και να φέρει το ματς στα ίσα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 34', δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους «ασπρόμαυρους». Μέχρι το 55ο λεπτό, οι Λούκας Άμπρος και Ντανίλο Σικάν βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, εκτοξεύοντας το σκορ στο 3-1 και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την πρόκριση των Βέλγων. Παρόλο που ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μείωσε στο 88' με πέναλτι που κέρδισε ο Αρίτζ Ελουστόντο, ήταν πια αργά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινες κάρτες στο φινάλε οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ, που θα χάσουν σίγουρα το επόμενο ματς του ΠΑΟΚ. Για τον Σέρβο, που είναι αρχηγός, υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερης τιμωρίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Αλέσιο Λίσι, μην έχοντας στη διάθεσή του Άλι, Μεϊτέ, και Ντεσπόντοφ. Ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα άμυνας μπροστά του. Ζαφείρης και Σανταμαρία ξεκίνησαν ως το δίδυμο χαφ, με τον Ζίβκοβιτς δεξί εξτρέμ, τον Τάισον αριστερά και με τον Κωνσταντέλια πίσω από τον πιο προωθημένο Μύθου.

Από την άλλη, ο Πορτογάλος Βίτορ Μπρούνο, επέλεξε το 4-3-3 για τους φιλοξενούμενους. Ο Κούζεμανς υπερασπίστηκε την εστία, με τους Μάαμαρ, Πετρό, Μπιανκόν και Εντιαγέ τετράδα στην άμυνα. Γιανσάνα, Κανά και Άμπρος αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, ενώ στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Νγκα Κανά-Τσβέτκοβιτς και σε θέση φορ ο Σικάν.

To ματς

Η πρώτη απειλή στο ματς ήρθε στο 2ο λεπτό και ήταν για τους γηπεδούχους, με τον Σικάν να εκτελεί υπό καλές προϋποθέσεις αλλά να αστοχεί. Ο ίδιος εκτέλεσε και από πολύ μακριά στο 8ο λεπτό, χωρίς να ανησυχήσει τον Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, ενόχλησε για πρώτη φορά τη βελγική άμυνα στο 10’. Μετά από ένα τρομερό σόλο του Κωνσταντέλια, ο Έλληνας άσος άνοιξε στον Ζίβκοβιτς, όμως το σουτ του Σέρβου πήγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Λίγο αργότερα, η Άντερλεχτ έφτασε μία ανάσα από το γκολ, όταν ο Μάαμαρ έβγαλε φάτσα με την εστία τον Τσβέτκοβιτς, όμως ο Παβλένκα έδιωξε εντυπωσιακά και αποσόβησε σχεδόν σίγουρο γκολ.

Ο Μάαμαρ με τη σειρά του εξανάγκασε τον Κροάτη πορτιέρε σε νέα επέμβαση στο 16ο λεπτό. Η πίεση της Άντερλεχτ τελικά απέφερε καρπούς, καθώς στο 19’ ο Παβλένκα έκανε ασταθή επέμβαση σε κεφαλιά του Μπιανκόν και έδωσε το δικαίωμα στον Πετρό να πλασάρει εξ επαφής για το 1-0 των γηπεδούχων.

Γνωρίζοντας πως πλέον είχε ένα… βουνό να ανέβει, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανασυνταχθεί και πλησίασε στο γκολ στο 30’, όταν ο Μύθου πήρε κεφαλιά ολομόναχος στη μικρή περιοχή όμως η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά. Τελικά, η ισοφάριση ήρθε στο 34ο λεπτό, μετά από φοβερή σέντρα του Τάισον και ωραία κεφαλιά του Ζίβκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι για το 1-1. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Άντερλεχτ να ανεβάζει πάλι την πίεσή της, έχοντας και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Σικάν στο 45’.

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν καταστροφικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Άμπρος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του από τη… στατική άμυνα του «δικεφάλου» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα, δίνοντας ξανά προβάδισμα (2-1) στους γηπεδούχους στο 47ο λεπτό.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα λίγα λεπτά αργότερα. Στο 55’, ο Σικάν έμεινε αμαρκάριστος σε θέση μέσα δεξιά και έπιασε ένα αριστοτεχνικό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Παβλένκα. Το 3-1 των Βέλγων τέλειωσε ουσιαστικά την υπόθεση «πρόκριση», καθώς ο ΠΑΟΚ έψαχνε τουλάχιστον τρία γκολ.

Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε. Στο 73ο λεπτό, ο Καμαρά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Σότσα με τη βοήθεια του VAR διαπίστωσε ότι ο Γερεμέγεφ, που έδωσε την ασίστ, ήταν εκτεθειμένος και ακύρωσε το τέρμα. Ο Σουηδός πήρε το… αίμα του πίσω, όταν στο 88ο λεπτό εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Ελουστόντο και μείωσε σε 3-2. Η σύρραξη που ακολούθησε, όμως, με… πρωτοστάτη τον Μπιανκόν που δεν έδινε την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, οδήγησε στην αποβολή του Ζίβκοβιτς με απευθείας κόκκινη κάρτα. Λίγο αργότερα, ο Γερεμέγεφ αποβλήθηκε επίσης για έντονη διαμαρτυρία στον βοηθό, με το ματς να λήγει 3-2.

Πηγή: sport-fm.gr