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Πίττας και Σένσι συναντούν τον Κόντη... στη μάχη για το Europa League

ΓΗΠΕΔΟ

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Πίττας και Σένσι συναντούν τον Κόντη... στη μάχη για το Europa League

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα βρεθεί απέναντι στον ΟΦΗ στα πλέι οφ της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας του δικού μας Ιωάννη Πίττα και του πρώην παίκτη της Ανόρθωσης, Στέφανο Σένσι, αγχώθηκε πολύ, αλλά προκρίθηκε και θα συναντήσει τον ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη στα playoffs του Europa League.

Η ομάδα της βουλγαρικής πρωτεύουσας είχε πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα μετά από την επιβλητική νίκη της με 3-0 στην πρώτη της συνάντηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως στη ρεβάνς είδε την αντίπαλό της να «αγγίζει» μια επική ανατροπή. Ωστόσο, παρά την εντός έδρας ήττα της με 3-1, πανηγύρισε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3.

Η Μακάμπι μπήκε φουριόζα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο 12ο λεπτό με γκολ του Πέρετζ, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου η ΤΣΣΚΑ αμυνόταν στο δικό της μισό του γηπέδου, βλέποντας τους Ισραηλινούς να έχουν μεγάλα ποσοστά κατοχής.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 61’ με σκόρερ τον Σόκλερ, με τους Βούλγαρους να αντιδρούν και να μειώνουν σε 2-1 στο 66’, με τέρμα του Σένσι. Ωστόσο, η Μακάμπι απάντησε άμεσα και βρήκε ξανά δίχτυα 3 λεπτά αργότερα, ξαναμπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης με ένα αυτογκόλ του Λεπούκοφ.

Το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, στη Σόφια. Οι ώρες έναρξης των δύο αγώνων θα ανακοινωθούν από την UEFA μέσα στις επόμενες μέρες.

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςΔΙΕΘΝΗ

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