Sold out σε λίγες ώρες ο πρώτος ημιτελικός Ατλέτικο-Άρσεναλ για το Champions League!

Φτερά έκαναν τα εισιτήρια για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ.

Λίγα 24ωρα μετά την απώλεια του Κυπέλλου από την Σοσιεδάδ, οι οπαδοί των Μαδριλένων θέλησαν να δείξουν την πλήρη στήριξή τους και την πίστη προς την ομάδα ενόψει των αναμετρήσεων με τους «κανονιέρηδες».

Μέσα σε λίγες ώρες σήμερα, λοιπόν, όπου τα εισιτήρια βγήκαν προς διάθεση, εξαφανίστηκαν όλα και υπάρχει sold out. Στο «Μετροπολιτάνο» αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 70 χιλιάδες οπαδοί, δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα, ενώ ασφαλώς και περίπου 4.000 φίλοι της Άρσεναλ θα δώσουν το παρών στο ματς.

