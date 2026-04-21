Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ» και οι «reds» έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του

Η Λίβερπουλ συνεχίζει στην αναζήτηση του ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ την προσεχή σεζόν και φαίνεται πως έχει καταλήξει κάπου! Εξετάζει μια αρκετά δύσκολη περίπτωση, παίκτη της Bundesliga. Η ομάδα του θέλει να τον κρατήσει για ακόμη έναν χρόνο. Οι «reds» όμως αν πληρώσουν ακριβά, ίσως τον κάνουν δικό τους. Βέβαια, δεν παίζουν… μόνοι, έχουν και έναν αντίπαλο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Florian Plattenberg, ο Γιαν Ντιομαντέ είναι ο νούμερο ένα στόχος για τη Λίβερπουλ, ώστε να αντικαταστήσει τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ. Ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αρέσει πολύ στους «reds», όμως η Λειψία έχει άλλη γνώμη.

Αναμένεται να συναντηθεί με τους ατζέντηδες του παίκτη, ώστε να κάνουν νέο συμβόλαιο, για να μείνει και τη νέα σεζόν στην Bundesliga.

Εκτός της Λίβερπουλ, υπάρχει και η Παρί Σεν Ζερμέν που τον θέλει. Αμφότερες, πρέπει να δώσουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια, ώστε να έχουν ελπίδες!

