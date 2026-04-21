Στο «κόλπο» για Μαυροπάνο και η Νιουκάστλ

Ο Μαυροπάνος κάνει εξαιρετική σεζόν και βρίσκεται στην λίστα αρκετών ομάδων της Premier League, αλλά και του εξωτερικού

Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο 28χρονος διεθνής Έλληνας αμυντικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες, γεγονός που έχει τραβήξει την προσοχή μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, οι οποίες τον έχουν στη λίστα τους. Ανάμεσα στους συλλόγους που εξετάζουν την περίπτωσή του βρίσκεται η Ντόρτμουντ, η οποία εκφράσει το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Παράλληλα, δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει δείξει και η Νιούκαστλ. Με δεδομένη την αβεβαιότητα γύρω από τη θέση της ομάδας του στη βαθμολογία και τα πιθανά οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν συνθήκες που θα διευκολύνουν μια μεταγραφή με πιο προσιτό κόστος, αυξάνοντας το ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του.

Από την πλευρά της, η Γουέστ Χαμ εμφανίζεται καθησυχαστική σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαιριστή. Παρά τις φήμες, στο εσωτερικό του συλλόγου δεν θεωρούν ότι ο Μαυροπάνος επιθυμεί την αποχώρησή του, εκτιμώντας πως τα μεταγραφικά σενάρια ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και ως μέσο ενίσχυσης της διαπραγματευτικής του θέσης.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των οικονομικών του απαιτήσεων, ειδικά αν ο ίδιος επιλέξει να παραμείνει στο Λονδίνο, δεδομένης και της πρόσφατης αγωνιστικής του βελτίωσης και της σταθερής του παρουσίας στην ομάδα.

