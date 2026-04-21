ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαχαιρώθηκε 19χρονος παίκτης της Μίντιλαντ και υποβλήθηκε σε 2 επεμβάσεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αλαμάρα Τζαμπί τραυματίστηκε σοβαρά

Σοκαριστική είδηση έρχεται από τη Δανία. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, τραυματίστηκε σοβαρά καθώς δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

«Ο Αλαμάρα Τζαμπί συνέχεια κινδύνευσε να πεθάνει και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και, μετά από επαγγελματικές προσπάθειες από το προσωπικό διάσωσης που κλήθηκε και αργότερα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ξύπνησε από τεχνητό κώμα και είναι καλά υπό τις περιστάσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα.

Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες γύρω από την κατάσταση, δηλαδή το πώς συνέβη η επίθεση και για ποιον λόγο.

Ο Τζαμπί έχει καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτογαλία και πλέον αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με τη φανέλα της οποίας έχει αγωνιστεί μία φορά.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με απόλυτη σοβαρότητα μπήκε στα playoffs o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποβάθρες στη Λεμεσό παίρνουν τα ονόματα των Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σίνερ: «Στο μυαλό μου το πιο σημαντικό πράγμα είναι το Roland-Garros»

Τένις

|

Category image

«Στόχος μου είναι να κερδίζω κάθε αγώνα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βάζει μπροστά για «χτίσιμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε τη σειρά κόντρα στην ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Απάντηση» με πειστική πρόκριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει την νέα επιτροπή των οκτώ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποφυγή του «εφιάλτη» μετά από 41 χρόνια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξαντλήστε κάθε εισιτήριο και αποφύγετε κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το μοναδικό Bedrock Gravel Festival επιστρέφει στις 25 Απριλίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη