ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή με Γκριεζμάν στην Ατλέτικο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή με Γκριεζμάν στην Ατλέτικο

Νέα δεδομένα για το μέλλον του Γάλλου μέσου.

Στα 34 χρόνια του και με συμβόλαιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης έως το 2027, ο Αντουάν Γκριεζμάν είχε αποφασίσει το καλοκαίρι να φύγει από τους «ροχιμπλάνκος» για να περάσει τον Ατλαντικό και να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ (MLS) με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι, αλλά τελικά όλα τα δεδομένα άλλαξαν.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σταρ, που είχε συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Φλόριντα σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί 40 εκατ. δολαρίων, πείστηκε από τη διοίκηση να μείνει και την επόμενη σεζόν στην αγαπημένη του «Ατλέτι». Αυτό αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L'Equipe» και επιβεβαίωσε η διοίκηση της ισπανικής ομάδα.

 Ο Γκριεζμάν είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του ισπανικού συλλόγου με 210 γκολ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Stoiximan Mobile App Sponsor του XM Μαραθωνίου Λεμεσού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το πρόγραμμα των αγώνων της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Ανόρθωση: Η Επιτροπή Εξεύρεσης Επενδυτή ενημερώνει για τα βήματά της

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Απάντηση Λαπόρτα στον Τσάβι: «Με τους ίδιους παίκτες ο Φλικ τώρα κερδίζει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα τέλος από τη Στεάουα ο Ηλίας Χαραλάμπους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή με Γκριεζμάν στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Ομόνοια κρατά το πρωτάθλημα στα χέρια της, θα παλέψουμε μέχρι τέλους»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λιγότερες αλλά πάλι θα είναι αρκετές οι απουσίες για τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σχόλιο από Ανόρθωση για τη διαιτησία με ΑΠΟΕΛ: «Δεν μας χαρίστηκε φέτος κάτι»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι κυρίαρχοι και οι αναδυόμενοι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εφτάρα και η τεσσάρα δεν έκαναν την 25η αγωνιστική την πιο παραγωγική

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To πρώτο πικρό ποτήρι για Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Έχεις (το μεγαλύτερο) μερίδιο ευθύνης, Τσάβι Ρόκα

Απόψεις

|

Category image

Τα είπαν και στις κερκίδες, χωρίς καμία απόφαση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη