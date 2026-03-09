Ανατροπή με Γκριεζμάν στην Ατλέτικο

Στα 34 χρόνια του και με συμβόλαιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης έως το 2027, ο Αντουάν Γκριεζμάν είχε αποφασίσει το καλοκαίρι να φύγει από τους «ροχιμπλάνκος» για να περάσει τον Ατλαντικό και να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ (MLS) με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι, αλλά τελικά όλα τα δεδομένα άλλαξαν.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σταρ, που είχε συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Φλόριντα σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί 40 εκατ. δολαρίων, πείστηκε από τη διοίκηση να μείνει και την επόμενη σεζόν στην αγαπημένη του «Ατλέτι». Αυτό αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L'Equipe» και επιβεβαίωσε η διοίκηση της ισπανικής ομάδα.

Ο Γκριεζμάν είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του ισπανικού συλλόγου με 210 γκολ.