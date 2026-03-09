ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχεις (το μεγαλύτερο) μερίδιο ευθύνης, Τσάβι Ρόκα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Σχόλιο για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στην ΑΕΚ

Φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΑΕΚ. Επί της ουσίας, ο οργανισμός ΑΕΚ κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε μερικές μόνο μέρες, με τη μία αποχώρηση να διαδέχεται την άλλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόκα δεν προχωρεί σε ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριο, παρ' όλο που η ομάδα έχει την οικονομική δυνατότητα. Το απέφευγε και τα προηγούμενα χρόνια όπως «ο διάβολος το λιβάνι». Δεν επιθυμούσε, όπως λεγόταν, να διαταράξει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια…

Τι έγινε, όμως, φέτος; Η ομάδα ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις από τον περασμένο Ιούλιο. Έπειτα από 40 και πλέον επίσημα ματς κάποιοι παίκτες είναι «σκασμένοι». Ένας από τους λόγους των συχνών μυϊκών τραυματισμών που ξεκλήρισαν την ομάδα είναι κι αυτός (συν η κακή, ενδεχομένως, εκγύμναση και διαχείριση). Τον Ιανουάριο ο Ρόκα έφερε τέσσερις ποδοσφαιριστές, χωρίς να σπαταληθούν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά, παρ' όλο που η ΑΕΚ είχε την άνεση των εκατομμυρίων λόγω Ευρώπης. Κι ενώ σε μερικές εβδομάδες ξεκινούν τα πλέι οφ, οι νεοφερμένοι ακόμη δεν έχουν βοηθήσει την ομάδα.

Οι πλείστοι παίκτες από τη βασική ραχοκοκαλιά βρίσκονται στα όριά τους αλλά ανάσες δεν παίρνουν. Εξάλλου, το καλοκαίρι έφυγαν κομβικοί παίκτες, όπως οι Αϊτόρ και Φαράζ. Ποιοι ήρθαν για να τους αντικαταστήσουν; Εάν ο Ρόκα προχωρούσε σε έναν έγκαιρο και σωστό μεταγραφικό σχεδιασμό τον περασμένο Ιανουάριο, το πιο πιθανόν είναι πως τίποτε από αυτά που συνέβησαν στο ματς με τον Ολυμπιακό δεν θα γινόντουσαν.

Τι ζήτησε ο κόσμος; Το πρωτάθλημα ζήτησε. Οι Καραπατάκης και Ρόκα τού έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Αυτοί ανέβασαν τον πήχη των προσδοκιών ψηλά. Και μια υποσημείωση: Πρόεδρε, το timing σου ήταν λάθος. Αδίκησες (πρωτίστως) τον εαυτό σου. 

