Μαρμούς, ο «δήμιος» της Νιούκαστλ

Δημοσιευτηκε:

Τα μισά γκολ του στη Σίτι απέναντι στις «καρακάξες»

Ο Ομάρ Μαρμούς έχει εξελιχθεί σε… εφιάλτη για τη Νιούκαστλ, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να χτίζει εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στις «καρακάξες».

Στη χθεσινή αναμέτρηση για τον πέμπτο γύρο του FA Cup, ο 27χρονος φορ ήταν ξανά καθοριστικός στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας δύο γκολ και σφραγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά. Από τα τρία σουτ που επιχείρησε στην εστία, τα δύο κατέληξαν στα δίχτυα, χαρίζοντας στους «πολίτες» μια ακόμη επιτυχία απέναντι στην ομάδα του Έντι Χάου.

Το εντυπωσιακό στατιστικό, όμως, αποκαλύπτει το μέγεθος της κυριαρχίας του: ο Μαρμούς έχει σκοράρει επτά φορές σε πέντε παιχνίδια απέναντι στη Νιούκαστλ, ενώ το 50% των συνολικών του γκολ με τη φανέλα της Σίτι έχει έρθει κόντρα στη συγκεκριμένη αντίπαλο.

Μάλιστα, μόνο φέτος έχει καταγράψει τέσσερα γκολ και μία ασίστ απέναντι στους «Magpies», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις αγαπημένες του… πελατείες.

Μετά το ματς, ο ίδιος δήλωσε πως «το πιο σημαντικό για έναν επιθετικό είναι τα γκολ» και παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει το «μυστικό» της επιτυχίας του απέναντι στη Νιούκαστλ, εκφράζοντας απλώς τη χαρά του που βοηθά την ομάδα του.

