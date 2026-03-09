Επίσημα τέλος από τη Στεάουα ο Ηλίας Χαραλάμπους

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Στεάουα, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια, αποτελεί ο Ηλίας Χαραλάμπους. Στο διάστημα αυτό ο Κύπριος τεχνικός είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο σούπερ καπ Ρουμανίας.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν είναι πλέον, από σήμερα, προπονητής της FCSB.

Ο Κύπριος τεχνικός αποχωρεί από τον σύλλογό μας μετά από μια θητεία σχεδόν τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ Ρουμανίας.

Επιπλέον, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την περίοδο, καταφέρνοντας να φτάσουν στους «16» του Europa League τη σεζόν 2024-2025, καθώς και στην κύρια φάση της ίδιας διοργάνωσης την τρέχουσα σεζόν.

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Ηλία για την εξαιρετική του συμβολή και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια!».