Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει την Μπρέντφορντ για τον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Γούεστ Χαμ προσφέρεται σε απόδοση 3.43 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 3.70 και η επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας στα 2.70.

Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση αποτιμάται στα 5.80 και στα πέναλτι στα 5.90.  

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 3.15.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Διαβαστε ακομη