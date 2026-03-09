ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σχόλιο από Ανόρθωση για τη διαιτησία με ΑΠΟΕΛ: «Δεν μας χαρίστηκε φέτος κάτι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σχόλιο από Ανόρθωση για τη διαιτησία με ΑΠΟΕΛ: «Δεν μας χαρίστηκε φέτος κάτι»

Το θετικό πρόσημο με Καμορανέζι, η ανανέωση με Κίκο, η διαιτησία και ο αγώνας που ακολουθεί με Απόλλωνα

Τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και γενικότερα την πορεία της ομάδας της Αμμοχώστου με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου, Στέλλα Μάρκου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM. Αναφέρθηκε επίσης στη διαιτησία του παιχνιδιού.

Για τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ: «Πριν πάμε στη νίκη. Πρώτο τις ευχές μας στον Κωνσταντίνο Λαΐφη και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και δεύτερο ένα ευχαριστώ στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για την άψογη φιλοξενία. Για τη νίκη το πιστεύαμε απ' την πρώτη στιγμή και η ομάδα είναι αρκετά ανεβασμένη. Πλέον νιώθουμε ικανοποιημένοι που ήρθαν οι βαθμοί και επιτέλους πήραμε ανάσα».

Για την πορεία με τον Μάουρο Καμορανέζι: «Μόνο θετικό είναι το πρόσημο. Οι αριθμοί μιλούν. Είναι εκκωφαντικοί οι αριθμοί του Μάουρο Καμορανέζι. Αυτό που άλλαξε είναι η ψυχολογία και το τι μπορεί να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές. Πλέον γίνεται μπόλικη συζήτηση για τους παίκτες μας οι οποίοι είχαν επικριθεί και πλέον βγάζουν έναν άλλο εαυτό. Η Ανόρθωση έδειξε στα τελευταία παιχνίδια ότι όχι μόνο το θέλει αλλά και ότι μπορεί. Στο πρώτο ημίχρονο απορρόφησε την πίεση του ΑΠΟΕΛ η ομάδα και στο δεύτερο κατάφερε να πάρει τη νίκη. Δεν είναι μόνο να το θέλεις, είναι και το να μπορείς. Πλέον μπορούμε και η θέληση και το πάθος δεν περνά απαρατήρητη ούτε στις προπονήσεις, ούτε στον αγωνιστικό χώρο».

Για τον αγώνα με τον Απόλλωνα: «Σημαντικό παιχνίδι, ένα από τα κλασικά ντέρμπι. Είναι επίσης ένα παιχνίδι που και θέλουμε και πιστεύουμε πως θα έχουμε βαθμολογικό όφελος. Στο αγωνιστικό, σήμερα είναι ρεπό οι ποδοσφαιριστές και έπειτα θα ξεκινήσει η προετοιμασία»

Για τον Κίκο: «Ο Κίκο θέλει, η Ανόρθωση θέλει και είναι διαδικαστικό το θέμα»

Για τη διαιτησία: «Δεν θα σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω και δεν έχει να κάνει με το ΑΠΟΕΛ απλά θα μείνω στις γραπτές τοποθετήσεις της ομάδας. Δεν χαρίστηκε φέτος κάτι στην Ανόρθωση. Δεν αφορά το ΑΠΟΕΛ αυτό, αλλά τη δική μας ομάδα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ: Ο Τσιφτσής φωνάζει «παρών» στις μεγάλες μάχες

Ελλάδα

|

Category image

Ο προπονητής του Ιράκ καλεί τη FIFA να αναβάλει τα ματς των play-offs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Ρεάλ και ο Ποτσετίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα

Ελλάδα

|

Category image

Ματσάρα Σίτι - Λίβερπουλ στα προημιτελικά του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Τραμπ για την εθνική Ιράν: «Αν επιστρέψουν, μπορεί να τις σκοτώσουν»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Α' VS Β' γύρος: Η ΑΕΚ απογειώνεται, ο ΠΑΟΚ κρατάει, ο Ολυμπιακός πέφτει και ο Παναθηναϊκός… καλπάζει!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε το ντιλ με Ροθάδα η ΑΕΚ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΕΚ

|

Category image

Γιόρτασε με τρίποντο τα 100χρονα ο Παναιτωλικός

Ελλάδα

|

Category image

Χειρότερη έδρα... μόνο τη χρονιά του β΄ γκρουπ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: Ποιες οι πιθανότητες να παραμείνει στους Μπακς σύμφωνα με τον Πόρτις

NBA

|

Category image

Οριστικά νοκ-άουτ ο Ίσκο, «τρέχει» να προλάβει Παναθηναϊκό ο Άμραμπατ

Ελλάδα

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές, έμεινε η ανακοίνωση

ΑΕΚ

|

Category image

Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

Τένις

|

Category image

Μεγάλωσε η λίστα απόντων της Ρεάλ ενόψει Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη