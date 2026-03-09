Σχόλιο από Ανόρθωση για τη διαιτησία με ΑΠΟΕΛ: «Δεν μας χαρίστηκε φέτος κάτι»

Τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και γενικότερα την πορεία της ομάδας της Αμμοχώστου με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου, Στέλλα Μάρκου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM. Αναφέρθηκε επίσης στη διαιτησία του παιχνιδιού.

Για τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ: «Πριν πάμε στη νίκη. Πρώτο τις ευχές μας στον Κωνσταντίνο Λαΐφη και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και δεύτερο ένα ευχαριστώ στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για την άψογη φιλοξενία. Για τη νίκη το πιστεύαμε απ' την πρώτη στιγμή και η ομάδα είναι αρκετά ανεβασμένη. Πλέον νιώθουμε ικανοποιημένοι που ήρθαν οι βαθμοί και επιτέλους πήραμε ανάσα».

Για την πορεία με τον Μάουρο Καμορανέζι: «Μόνο θετικό είναι το πρόσημο. Οι αριθμοί μιλούν. Είναι εκκωφαντικοί οι αριθμοί του Μάουρο Καμορανέζι. Αυτό που άλλαξε είναι η ψυχολογία και το τι μπορεί να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές. Πλέον γίνεται μπόλικη συζήτηση για τους παίκτες μας οι οποίοι είχαν επικριθεί και πλέον βγάζουν έναν άλλο εαυτό. Η Ανόρθωση έδειξε στα τελευταία παιχνίδια ότι όχι μόνο το θέλει αλλά και ότι μπορεί. Στο πρώτο ημίχρονο απορρόφησε την πίεση του ΑΠΟΕΛ η ομάδα και στο δεύτερο κατάφερε να πάρει τη νίκη. Δεν είναι μόνο να το θέλεις, είναι και το να μπορείς. Πλέον μπορούμε και η θέληση και το πάθος δεν περνά απαρατήρητη ούτε στις προπονήσεις, ούτε στον αγωνιστικό χώρο».

Για τον αγώνα με τον Απόλλωνα: «Σημαντικό παιχνίδι, ένα από τα κλασικά ντέρμπι. Είναι επίσης ένα παιχνίδι που και θέλουμε και πιστεύουμε πως θα έχουμε βαθμολογικό όφελος. Στο αγωνιστικό, σήμερα είναι ρεπό οι ποδοσφαιριστές και έπειτα θα ξεκινήσει η προετοιμασία»

Για τον Κίκο: «Ο Κίκο θέλει, η Ανόρθωση θέλει και είναι διαδικαστικό το θέμα»

Για τη διαιτησία: «Δεν θα σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω και δεν έχει να κάνει με το ΑΠΟΕΛ απλά θα μείνω στις γραπτές τοποθετήσεις της ομάδας. Δεν χαρίστηκε φέτος κάτι στην Ανόρθωση. Δεν αφορά το ΑΠΟΕΛ αυτό, αλλά τη δική μας ομάδα».